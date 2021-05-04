شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم للإصدار الثاني من برنامج «مسرّعة Google للأعمال الناشئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت Google اليوم عن فتح باب التقديم للإصدار الثاني من برنامج «مسرّعة Google للأعمال الناشئة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» استجابةً للاهتمام الكبير الذي تلقاه الإصدار الأول من البرنامج بعد انتهائه.

ويمثّل «مسرّعة Google للأعمال الناشئة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» برنامجًا رقميًا لتسريع الأعمال مدّته ثلاثة أشهر ويستهدف الشركات الناشئة التقنية في مراحل التمويل الأوّلي (Seed) والاستثمار الأولى (Series A) في المنطقة. ومن المقرّر أن يبدأ البرنامج في منتصف شهر (يوليو) 2021 ضمن منصة افتراضية.

وتضمّن الإصدار الأول أفضل 10 شركات ناشئة من ستة بلدان عربية، من بينها أربع شركات ترأسها نساء: أبواب (الأردن)، وCarers (الأردن)، وشفاء (مصر)، وDABCHY (تونس)، وDesignhubz (الإمارات العربية المتحدة)، ولمسة (الإمارات العربية المتحدة)، وليندو (المملكة العربية السعودية)، وتطبيق «نفس» للتأمل (سلطنة عُمان)، وViavii (الأردن)، و360VUZ (الإمارات العربية المتحدة).

وعلى غرار الإصدار الأول، سيُطلب من مؤسّسي الشركات الناشئة المختارة أن يحدّدوا أهم التحديات التي تواجههم، ليتم بعد ذلك التنسيق مع الخبراء المعنيين من Google والقطاع لحل هذه التحديات.

وسيتضمّن البرنامج أيضًا تقديم خدمات الدعم والتدريب لمؤسّسي الشركات الناشئة بشأن التحديات التقنية والمهنية المختلفة، بالإضافة إلى فرصة للمشاركة في ورش عمل حول تكنولوجيات تعلّم الآلة وتصميم المنتجات وتصميم تجربة المستخدم واكتساب العملاء ومهارات القيادة. وسيحصل المشاركون أيضًا على جلسات تدريبية فردية من خبراء من Google وشركات تقنية أخرى لمساعدتهم على الترويج لأفكارهم لدى المستثمرين بعد انتهاء البرنامج.

وتشمل شروط الأهلية أن تكون الشركة الناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا، ومقرّها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحظى بتمويل أوّلي. وستأخذ Google في الاعتبار أيضًا المشكلة التي تحاول الشركة الناشئة حلّها وكيفية عملها على تقديم تجربة قيّمة للمستخدمين، فضلًا عن استعدادها لاستخدام أحدث التقنيات من أجل حلّ التحديات الحالية والنمو على المدى الطويل.

وقال سليم عبيد، المسؤول الإقليمي لعلاقات المطوّرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Google: «تهانينا للخريجين العشرة للإصدار الأول من البرنامج. وبمساعدة أكثر من مئة مدرب من Google وغيرهم من الممثلين الرئيسيين في منتدى الشركات الناشئة، تمكنّا من دعم مؤسسي الشركات الناشئة للتغلب على التحديات المتعلقة بتطوير المنتجات، وكيفية تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية، وكيفية استكشاف فرص النمو باستخدام التقنيات المتطورة. نأمل أن نتمكن في الإصدار الثاني من تزويد المزيد من أصحاب الأعمال المحليين بأحدث المهارات الرقمية للنمو ومواجهة التحديات المجتمعية غير المرتقبة والمترتبة عن جائحة كورونا».

ويمتد التقديم إلى الإصدار الثاني من «مسرّعة Google للأعمال الناشئة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى 25 مايو 2021، على أن يتم الإعلان عن أسماء الشركات الناشئة المختارة في أوائل شهر يوليو 2021.

رابط التسجيل ولمزيد من التفاصيل: http://g.co/AcceleratorMENA

اقتباسات من الشركات الناشئة العشر التي تخرجت من الإصدار الأول من البرنامج:

• «ينطوي برنامج» مسرّعة Google للأعمال الناشئة«على أهمية كبيرة، بحيث يعود على مؤسسي الشركات الناشئة بفوائد كثيرة. يعرّف البرنامج الشركات الناشئة على مفاهيم مهمة في مجال الأعمال والتكنولوجيا لمساعدتها على تحقيق النجاح، وذلك من خلال توفير فرصة للتعلّم من مدربين مخضرمين والمشاركة في مجموعة من ورش الأعمال.» – حسين السرابي، المؤسس الشريك والمدير التقني في «أبواب»

• «تجربة مثمرة وحماسية ومفعمة بالمعرفة» – تطبيق Carers



• «كانت تجربة منظمة وملهمة للغاية، أثّرت بالمؤسسين وبالفريق بأكمله» – «شفاء»

• «عندما ينمو لديك شغف التعلّم، لن تكفّ يومًا عن النمو» – DABCHY

• «كان برنامج»مسرّعة Google للأعمال الناشئة «تجربة رائعة سمحت لنا بالتواصل مع مؤسسين يشاركوننا آراءنا، والتعلّم من تجارب بعضنا البعض، والتفاعل مع أفضل المدربين من Google ومن منتدى الشركات التقنية» – نديم هبر، المدير التنفيذي في Designhubz

• «كانت»مسرّعة Google للأعمال الناشئة «تجربة ممتازة بالنسبة إلينا. لقد حصلنا على فرصة الاستفادة من أفرقاء وخبراء Google، والتعرف على مؤسسين وأصحاب شركات ناشئة مذهلين. وتتمثل فرادة البرنامج وفائدته بأنّه كان مكيفًا لتلبية احتياجات كل الشركات الناشئة. إنّنا ننصح الشركات الناشئة بشدة بالمشاركة في هذا البرنامج.» – بدر ورد، المدير التنفيذي في «لمسة».

• «لم يساعدنا البرنامج على اكتساب المعرفة التقنية فحسب، بل عرّفنا أيضًا على شبكة Google المذهلة» – أسامة الراعي، المدير التنفيذي في «ليندو».

• «مكان واحد يضمّ كلّ الخبرات المركّزة التي تهمّ الشركات الناشئة» – سيف العيسائي، مؤسس تطبيق «نَفَس» للتأمل.

• «تجربة ملهمة تركّز على أهمية اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وبناء الوعي بالعلامة التجارية.» – رولا فياض، المؤسسة والمديرة التنفيذية في Viavii.



• «نحن سعداء لمشاركتنا في الإصدار الأول من برنامج ''مسرعة Google للأعمال الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا''. من خلال البرنامج وبدعم من الخبراء، استطعنا الاستفادة من أحدث الحلول التقنية التي قدّمتها Google لنوسّع من أعمالنا وفرصنا في التطوّر عالميًا مع الحفاظ على هويّة 360VUZ كإحدى المنصات الإعلامية والترفيهية الرائدة على مستوى العالم»- خالد زعترة، المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬360VUZ‬.