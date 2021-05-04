العراق يسجل 6143 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1086141 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 42 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 15608حالات, فيما تم تسجيل 7242 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 971793 حالة.

إلى ذلك، صرح وزير الصحة والبيئة في العراق حسن التميمي بأن قرار استقالته من منصبه جاء كإلتزام أخلاقي لعدم وجود مايلوح بالأفق من دعم حقيقي للنهوض بالواقع الصحي في العراق.

وقال وزير الصحة والبيئة في بيان صحفي "إنني وكإلتزام أخلاقي وحفاظا على مسيرتي الوظيفية التي تمتد لـ30 عاما وتاريخي العائلي والمهني أعلن استقالتي من إدارة وزارة الصحة لعدم وجود مايلوح بالأفق إلى وجود دعم حقيقي للنهوض بالواقع الصحي".

وأضاف "نأمل أن تكون هذه الاستقالة رسالة لكل الجهات المعنية أن هناك إهمال واضح لدعم هذا القطاع الذي هو بتماس حقيقي مع حياة المواطن".

وذكر أن التخبط الحاصل بفصل المؤسسات الصحية عن وزارة الصحة والبيئة وربطها بالمحافظات بالرغم من صدور عدة قوانين توصي بإرجاعها للوزارة سبب الكثير من المشاكل التي أعاقت عمل الدوائر الصحية.

وقال الوزير المستقيل "بعد أن أثبتت اللجنة التحقيقية بعدم وجود تقصير وزارة الصحة والبيئة بالحادث الأليم في مستشفى ابن الخطيب أقدم استقالتي من المنصب".

وذكر أن إنعدام الموازنات المالية لوزارة الصحة والبيئة وخاصة لما يتعلق بصيانة المؤسسات الصحية وأن ماحدث في مستشفى ابن الخطيب وبالرغم من الألم الذي سببه ممكن أن يتكرر في دائرة أو مؤسسة صحية أخرى.