شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاختبار الذى يكشف حدوث عدوى فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مزرعة سائل غشاء التامور بالقلب عبارة عن اختبار يتم إجراؤه على عينة من السائل من الكيس المحيط بالقلب والذي يسمى "غشاء التامور"، حيث يتم إجراء هذه المزرعة لتحديد الكائنات الحية التي تسبب العدوى، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على المزيد حول اختبار مزرعة سائل غشاء التامور ومتى يطلبها الطبيب، وفقاً لموقع " ucsfbenioffchildrens".

كيف يتم إجراء مزرعة سائل غشاء التامور؟

ـ قد يتم وضع جهاز مراقبة للقلب عند بعض الأشخاص قبل الاختبار للتحقق من اضطرابات القلب.

ـ سيتم وضع بقع تسمى الأقطاب الكهربائية على الصدر، على غرار ما يحدث أثناء تخطيط كهربية القلب.

ـ يمكن إجراء الأشعة السينية على الصدر أو الموجات فوق الصوتية قبل الاختبار.

يتم تنظيف جلد الصدر بالصابون المضاد للبكتيريا ثم يقوم مقدم الرعاية الصحية بإدخال إبرة صغيرة في الصدر بين الضلوع في الكيس الرفيع الذي يحيط بالقلب (التامور).

ـ تتم إزالة كمية صغيرة من السوائل.

قد يكون لديك مخطط كهربية القلب وأشعة سينية على الصدر بعد الاختبار وأحيانًا يتم أخذ سائل التامور أثناء جراحة القلب المفتوح.

يتم إرسال العينة إلى المختبر يتم وضع عينات من السائل على أطباق من وسائط النمو لمعرفة ما إذا كانت البكتيريا تنمو قد يستغرق الحصول على نتائج الاختبار من بضعة أيام إلى عدة أسابيع.

لماذا يتم إجراء مزرعة سائل غشاء التامور؟

قد يطلب طبيبك هذا الاختبار إذا كانت لديك علامات الإصابة بعدوى كيس القلب أو إذا كان لديك انصباب التامور وهو تراكم السوائل في الجيب المحيط بالقلب "التامور".

يمكن إجراء الاختبار أيضًا إذا كنت مصابًا بالتهاب التامور، وهو تهيج في الغشاء الشبيه بالجيب المحيط بالقلب (التأمور)، ومن أعراضه ألم حاد بالصدر.

نتائج الاختبار

النتيجة الطبيعية تعني عدم وجود بكتيريا أو فطريات في عينة السائل.

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية

قد تكون النتائج غير الطبيعية ناتجة عن عدوى في التامور.

يمكن تحديد الكائن الحي الذي يسبب العدوى.

قد تكون هناك حاجة لمزيد من الاختبارات لتحديد العلاجات الأكثر فعالية.