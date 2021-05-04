شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تحظر بيع سجائر النعناع للحد من إدمان التبغ والوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA أنها ستعمل على إصدار معايير للمنتجات المقترحة خلال العام المقبل لحظر بيع سجائر المنثول "النعناع"، وذلك بعد أن حظرت إدارة بايدن بيع سجائر المنثول، وذلك وفقا لما ذكرته مجلة نيوزويك.

وقالت الهيئة، فى بيان، إن الحظر يهدف إلى "الحد من إدمان التبغ والحد من الوفيات ومعالجة التفاوتات الصحية".



ادارة بايدن تحظر بيع سجائر المنثول

وأضافت جانيت وودكوك مفوضة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بالإنابة: "منع المنثول - آخر نكهة مسموح بها - فى السجائر وحظر جميع النكهات فى السيجار سيساعد فى إنقاذ الأرواح، خاصة بين أولئك الذين تأثروا بشكل غير كبير بهذه المنتجات المميتة، مؤكدة أننا مسلحون بأدلة علمية قوية، وبدعم كامل من إدارة بايدن، نعتقد أن هذه الإجراءات ستطلقنا على مسار نحو إنهاء الأمراض المرتبطة بالتبغ والوفاة في الولايات المتحدة".

أوضح وودكوك: "هذه الإجراءات ستساعد هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بشكل كبير في الحد من بدء الشباب في التدخين، وزيادة فرص الإقلاع عن التدخين بين المدخنين الحاليين، ومعالجة التفاوتات الصحية التى يعانى منها السكان ذوى الدخل المنخفض، وأفراد المجتمع المعرضين للتدخين.

وقال كزافييه بيسيرا، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، فى بيان: "هذا القرار القائم على العلم يعكس التزام إدارة بايدن بتحسين صحة جميع الأمريكيين ومعالجة الفوارق الصحية فى مجتمعاتنا الأكثر تهميشًا".

تأثير سجائر المنثول..

قالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA: "المنثول يخفى النكهات غير السارة المتعلقة بالتدخين وقساوة منتجات التبغ، ما يسهل البدء فى استخدامها، كما يمكن أن تكون منتجات التبغ التى تحتوى على المنثول أكثر إدمانًا، ويصعب الإقلاع عنها من خلال تعزيز تأثيرات النيكوتين".



حظر بيع سجائر المنثول بالولايات المتحدة

يوجد حاليًا نحو 18.6 مليون مدخن سجائر للمنثول في الولايات المتحدة من بين جميع المدخنين ذوى البشرة السمراء، ما يقرب من 85% يدخنون سجائر المنثول، بينما يستخدم 30% من المدخنين البيض سجائر المنثول، وفقًا لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وتقول الجمعية الطبية الأمريكية إن الأمراض المرتبطة بالتدخين هى الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأمريكيين من أصل أفريقى.

وبعد إعلان الحظر قالت الجمعية: "خلص تقرير صادر عن لجنة من الهيئة إلى أنه إذا تمت إزالة سجائر المنثول من السوق فى عام 2010 بحلول عام 2020، كان سيتم تجنب ما يقرب من 17 ألف حالة وفاة مبكرة ونحو 2.3 مليون شخص ما كانوا ليبدأوا بالتدخين، من المهم حظر المنثول الآن.

وقال فيليب جاردينر الرئيس المشارك لمجلس قيادة مكافحة التبغ الأفريقى الأمريكى "معدلات التدخين تنخفض، لكن استخدام الناس للمنثول ليس كذلك، من تبقى فى السوق هم مدخنو المنثول، لقد قاموا بالتسويق بشكل كبير لمنتجات المنثول".