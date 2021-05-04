بيروت - نادين محمد - من المهم جداً ان اروي تجربتي مع السماق واللبن بعد الافطار والتي ساعدتني على تخسيس الوزن. فأنا اعرف ان هذين المكونين يتمتعان بخصائص تساهم في حرق الدهون وفي الحد من تراكمها في عدد من مناطق الجسم. ولهذا رأيت انه من المفيد ان اجرب تناولها بعد مرور 30 دقيقة من انتهاء موعد هذه الوجبة الرمضانية. وهكذا بدأت ألمس النتيجة منذ الايام الاولى. ولهذا قررت ان اكشف تفاصيل تجربتي مع السماق واللبن بعد الافطار لإنقاص الوزن لتستفيد منها الكثيرات.

فوائد الخلطة

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قبل ان اكشف اسرار تجربتي مع السماق واللبن بعد الافطار لإنقاص الوزن، لا بد لي من ان اذكر فوائد المكونين اللذين تحتوي عليهما وهي كثيرة.

- يعتبر السماق من المكونات التي تساعد على الشعور بالشبع وهذا ما اختبرته فعلاً ولهذا قررت اضافته الى مختلف الاطباق التي احضرها وخصوصاً السلطات.

- يسهل السماق عملية الهضم وخسارة الوزن وحرق الدهون.

- يعيد التوازن الى مؤشر الجسم الغليسيمي.

- يمكن الاستفادة منه من اجل التخلص من اعراض النفخة المزعجة.

- يحتوي اللبن على مواد تساعد الجسم على التخلص من الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة منه وخصوصاً في البطن والارداف.

- يساعد هذا الخليط على خسارة ما لا يقل عن 7 كيلوغرامات شهرياً. وهو ما دفعني الى تناوله يومياً.

الخلطات



خلال تجربتي مع السماق واللبن بعد الافطار لإنقاص الوزن كان عليّ ان احضر الوصفة بشكل يومي وهي سهلة جداً، علماً انه يمكن اعدادها بـ3 طرق مختلفة.

الوصفة الاولى

المقادير

كوب كبير من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر والدسم

ملعقة طعام من السماق المطحون

الطريقة

1 يجب مزج المكونين بشكل تام حتى الحصول على مزيج منسجم.

2 بعد هذا يمكن شرب القليل من المزيج ثم شرب الماء. وهذا ما حرصت على فعله بعد مرور 30 دقيقة الى ساعة واحدة من موعد الافطار.

الوصفة الثانية

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المقادير

كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم ومن السكر

ملعقة وسط من السماق المطحون

عصير نصف حبة ليمون

الطريقة

1 يتم مزج كل المكونات جيداً للحصول على مزيج متجانس.

2 كان علي في هذه الحالة ان اتناول المشروب بعد ساعة واحدة من انتهائي من الافطار كما حرصت دائماً على شرب كوب من الماء الفاتر بعد ذلك.

الوصفة الثالثة

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المقادير

ملعقة طعام من مسحوق السماق

كوب من الماء الساخن

الطريقة

1 يخلط السماق مع الماء الساخن ويترك الخليط ليرتاح لمدة 5 دقائق.

2 حرصت على شرب كوب من هذا الخليط بعد 30 دقيقة من تناول طعام الافطار.

لكن لا بد لي من ان اشير الى انني استشرت الطبيبة قبل بدء تجربتي مع السماق واللبن قبل الافطار واخبرتني انه لا يمكنني خوضها في حال كنت اعاني من امراض مزمنة او من الامساك او من الاضطرابات المعوية او من ارتفاع ضغط الدم او من السكري او امراض القلب. ولأنني لا اواجه اياً من هذه المشاكل قررت اتباع هذه الطريقة وتناول الخلطة لمدة اسبوعين. وفي المقابل حرصت على ان اتناول خلال الافطار والسحور بعض الاطباق والاصناف الصحية الخالية من الدهون الضارة والسكريات، علماً انني امارس التمارين الرياضية ليلاً لمدة 30 دقيقة يومياً.

