 طرق للحفاظ على صحة الجهاز المناعي

بيروت - نادين محمد - أطعمة عديدة تحافظ على صحة الجهاز المناعي خلال رمضان في ظل تفشي فيروس كورونا. إليك أبرز تلك الحيل.

1. تناول نظام غذائي صحي

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العناصر الغذائية التي تحصل عليها من الطعام ضرورية للحفاظ على عمل الجهاز المناعي بشكل صحيح خلال رمضان وفقاً لما ذكره يوفانج لين ، طبيب الطب التكاملي في كليفلاند كلينك في أوهايو أن العديد من الأطعمة النباتية لها أيضاً خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات، مما يساعدنا على مكافحة العدوى.

على سبيل المثال، أظهرت الأبحاث أن التوابل مثل القرنفل والزعتر و القرفة و الكمون وتحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات تمنع نمو البكتيريا

علاوة على ذلك، فإن الزنك والفولات والحديد والسيلينيوم والنحاس والفيتامينات A و C و E و B6 و B12 التي تحصل عليها من الطعام الذي تتناوله هي العناصر الغذائية التي يحتاجها جهازك المناعي لأداء وظيفته، وفقاً لأكاديمية التغذية.

2. السيطرة على التوتر

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يؤدي الإجهاد طويل الأمد إلى مستويات مرتفعة بشكل مزمن من هرمون الكورتيزول والتي لها تأثير مفيد في منع الجهاز المناعي لذا احرصي على تجنب الإجهاد والتوتر.

3. الحصول على قسط وافر من النوم الجيد

النوم الكافي أمر ضروري للاستجابة المناعية الصحية ويسبب الحرمان من النوم يرفع أيضاً من مستويات الكورتيزول.

توصي مؤسسة النوم الوطنية جميع البالغين بالحصول على سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة لتحسين الصحة.

4. ممارسة الرياضة بانتظام

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تقلل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السمنة ومرض السكري وكذلك الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، وفقاً لمراجعة في Frontiers in Immunology في أبريل 2018 تزيد التمارين أيضاً من إفراز هرمون الإندورفين .

5. التوقف عن التدخين

يمكن أن يؤثر تدخين السجائر أيضاً على صحة المناعة ويؤدي التدخين أيضاً إلى تفاقم الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

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