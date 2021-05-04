شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تكشف حقيقة تسبب مشروب «قمر الدين» بجلطات لمرضى السكر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت هيئة الغذاء والدواء حقيقة تسبب مشروب “قمر الدين” في جلطات لمرضى السكر، ورفعه نسبة الكولسترول في الدم. وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “لا صحة بأن مشروب قمر الدين يتسبب بجلطات لمرضى السكر ويزيد نسبة الكولسترول في الدم”. وأشارت إلى أنه يُحضر باستخدام كميات عالية من السكر مما يؤثر على مرضى السكري. ونصحت هيئة الغذاء والدواء بالتقليل من تناول مشروب “قمر الدين”، وتحضيره منزليا باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل..

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