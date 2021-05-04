337 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة وشفاء 467 شخصاً خلال آخر 24 ساعة.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 150 إصابة و360 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 178 ألفاً و672 شخصاً، بينهم 10 آلاف و960 حالة نشطة، ووفاة 3049 شخصاً.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.