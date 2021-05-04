سبب غريب يقود رئيس بلدية إسطنبول للتحقيق..و"جريمته" في هذا الفيديو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت السلطات التركية تحقيقًا مع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، لسبب غريب تعود واقعته للعام الماضي.

ووفق ما طالعته ”الخليج 365” في الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، الثلاثاء، فإن تفاصيل الواقعة تعود للعام الماضي.



وذكرت الصحيفة أن إمام أوغلو، زار ضريح السلطان محمد الفاتح خلال الاحتفال بالذكرى 567 لـ"فتح إسطنبول"، في 29 مايو/أيار العام الماضي.

وأثناء زيارته قام رئيس بلدية إسطنبول بعقد يديه خلف ظهره، أثناء سيره بجوار الضريح، الأمر الذي فسرته وزارة الداخلية على أنه "إهانة لرموز الدولة".

ولاحقا قامت وزارة الداخلية بفتح تحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول المنتمي لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، وطلبت منه الامتثال أمام لجنة التحقيق للإدلاء بأقواله.

وفي هذا السياق،قالت صحيفة "سوجو" إن إمام أوغلو سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بالرد على أسئلة اللجنة بشكل مكتوب ولن يمثل أمامها.