شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على لقاح كورونا للاستخدام الطارئ للمراهقين الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه من المتوقع أن هيئة FDA الأمريكية ستمنح لقاح كورونا من شركة فايزر تصريح الاستخدام للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا فى وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، حيث تم السماح بالحقنة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق فى ديسمبر، وكان بقاح فايزر قيد التجارب للمراهقين منذ أكتوبر من العام الماضى.



لقاح فايزر

ووفقا للتقرير فإن توسيع نطاق التجربة لتشمل المراهقين الأصغر سنًا سيجعل نحو 13 مليون أمريكى إضافى مؤهلين للتطعيم، وهى خطوة يرى البعض أنها حاسمة للوصول إلى مناعة القطيع وتحسين السلامة مع عودة الأطفال إلى المدرسة.

ومع ذلك تساءل آخرون عما إذا كان تطعيم الأطفال يستحق المخاطرة، معتبرين أن 471 طفلاً فقط دون سن 18 عامًا ماتوا بسبب كورونا، وهو ما يمثل 0.1% من جميع وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، يمكن منح التفويض في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، ومن المتوقع بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

إذا حصل لقاح فايزر لكورونا على الضوء الأخضر لإدارة الغذاء والدواء (FDA) للمراهقين الأصغر سنًا، فمن المرجح أن تلتقي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في اليوم التالي وتراجع نتائج تجربة فايزر، وستوصي الوكالة بعد ذلك بما إذا كانت تعتقد أن اللقاح آمن وفعال للأعمار من 12 إلى 15 عامًا، أعلنت شركة Pfizer عن نتائج تجربتها الخاصة بالمراهقين في 31 مارس.

ووجدت دراسة الشركة التى شملت 2260 متطوعًا أنها منعت 100% من الأمراض الشديدة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بين المراهقين، في الواقع أظهر الأطفال استجابات مناعية أقوى للجرعة مقارنةً بمجموعة فايزر التي تتراوح أعمارها بين 16 و25 عامًا والتي اختبرت لقاحها سابقًا.