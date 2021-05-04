كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:47 مساءً - الحمل مرحلة حساسة بالنسبة للعديد من النساء، والتقلبات المزاجية العادية بين الزعل والحزن والسعادة أمر طبيعيّ يحدث خلال فترة الحمل، ولكن الحالة النفسية عندما تشتد وتصل إلى مرحلة القلق المرضي أو الاكتئاب فإنها تؤثر على الحامل والجنين، وما يتبع ذلك من معدلات أعلى من هرمون الإجهاد، ويكون الجنين أصغر حجماً في منتصف الحمل، ويمتلك كذلك نمواً أبطأ مقارنة بأطفال النساء غير المكتئبات، مع احتمال مرتفع لحدوث ولادة مبكرة.عن تأثير الزعل على الحامل والجنين. يحدثنا الدكتور عبد الحميد ألسبيلي أستاذ طب النساء والتوليد

تذكري النقاط الإيجابية في حياتك، وهو أنكِ ستصبحين أمًا لطفل جميل يسعد حياتك، وستمتلئ حياتك بمسؤوليات تخص طفلك وتسعدكما معا

تناولي نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا، وخصصي وقتًا للاسترخاء خلال يومك عليكِ بالحمام الدافئ، فهو مفيد ويساعدك على الاسترخاء

مارسي نشاطًا معينًا تحبينه أسبوعيًا، فذلك له تأثير جيد على مزاجك كما يمكنك ممارسة رياضة مثل المشي،أثناء الحمل وبعد استشارة طبيبك

كوني اجتماعية وتواصلي مع الأخريات، فذلك يساعدك كثيرًا، ويمكنك ذلك بالتواصل مع صديقاتك المقربات

اتركي أفراد عائلتك وأصدقائك يساعدونك في الأعمال المنزلية والتسوق، فهذا يعطيكِ إحساس الدعم ممن حولك، وأنكِ لست وحيدة

ناقشي أي مخاطر تخطر على بالك مع أحد أفراد عائلتك أو مع طبيبتك، حتى تتخلصي منها، فتعودي أن تفصحي عن مشاعرك

حافظي على فترات نوم كافية ومنتظمة، قللي مهامك والتزاماتك الأخرى حتى تتجنبي الضغط النفسي والعصبي

لا تكثري من تناول الشاي والقهوة حتى لا تسبب لك الأرق ، وتجنبي المياه الغازية تمامًا، و حاولي أن تكوني مرنة في تصرفاتك

إن قلقك على حملك أو على جنينك سيزيد من ضغطك النفسي، فاسألي طبيبك عن كل ما يدور بذهنك من تساؤلات

اليوجا رياضة ظريفة، فهي لا تساعدك فقط على الاسترخاء، ولكنها تريح أيضاً آلام الظهر

أشركي زوجك أو المقربين إليك في أحاسيسك خاصةً مشاعر الغيظ أو الضيق، فهذه المساندة المعنوية ستساعدك نفسياً.

قد تساعدك كتابة الأنشطة اليومية التي تقومين بها والفضفضة عن مشاعرك على الورق

كلما كنت أكثر سعادة، كان جهازك المناعي أقوى لك ولطفلك، انتهزي أي فرصة للسعادة واستمتعي بها