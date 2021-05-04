كيف نشرح ما هو عيد الفطر للأطفال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:47 مساءً - يعد يوم عيد الفطر أحد الأيام التي نحرص على إدخال السعادة فيها على قلوب أحبتنا فيها لأنها لا تتكرر، ولذلك فيجب على الأم أن توصل معنى العيد بالنسبة لطفلها، فهذا اليوم هو من الأيام المميزة، والتي أمر الإسلام بأن ندخل فيها الفرحة على قلوب الفقراء والمحتاجين، وكذلك على قلوب أهل بيتنا، فما هو العيد بالنسبة للطفل؟

المرشد التربوي الدكتور فضل النبهان يشير إلى ضرورة شرخ معنى عيد الفطر للأطفال على النحو الآتي.

كيف توصلين معنى عيد الفطر لطفلك؟

العيد فرحة الصغار

سمي العيد بهذا الاسم لأنه يعود على المسلمين في كل عامٍ بالبهجة والسرور، ولذلك فعندما نقول كلمة عيد فيعني أن الأمل بعودة هذا اليوم السعيد يكون موجوداً.

يجب أن يعرف الطفل أن للمسلمين عيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى.

علمي طفلك أن العيد هو هدية من الله لعباده بعد أداء فريضتين عظيمتين هما الصيام والحج.

يعتبر عيد افطر مناسبة طيبة للتوجّه لله سبحانه وتعالى بالشكر والثناء على فضله، وتوفيق العبد على الطاعة خلال شهر رمضان من صوم وقيام وتلاوة للقرآن الكريم.

لماذا يفرح الأطفال في عيد الفطر؟

يفرح الصغار بالعيدية

يعتبر عيد الفطر فرحة الصغار لأن الأم تخص أطفالها بالملابس الجديدة حتى لو لم تخص نفسها، وقد يشارك الأطفال في التسوق لشراء هذه الملابس مما يزيد من فرحتهم.

ولأن الطفل يصبح محور الإهتمام، فالجميع يريد أن يرضى الطفل ويسعده بكل الطرق، ويحتفي به الأهل والأقارب خاصة من يغيبون عنه لمدة طويلة بسبب أعمالهم أو بعد سكناهم.

ولأن الطفل يحصل على الهدايا والألعاب والعيدية ممن حوله سواء الأب أو الأقارب.

وكذلك يكون فيه مساحة للفرح والمرح حتى لو داخل البيت في ظل العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا هذه الأيام.

خطوات تجهيز الطفل ليوم عيد الفطر السعيد

جهزي طفلتك بأزهى الملابس

حدثي طفلك عن صلاة العيد ووقتها وفضلها.

يفضل أن يستيقظ الطفل لصلاة العيد في البيت مع الأب وباقي الأبناء، ويمكن أن يؤديها في العراء أو في المسجد معهم.

وحدثيه عن إسعاد الفقراء من حولكم، وضرورة تجهيز الهدايا والعيدية لهم مثل حارس البناية وغيره، وبأن عيد الفطر هو فرصة لنشر المحبة فلا سعادة بدون مشاركة.

وتعاوني مع طفلك في تزيين البيت بالزينة الشرعية وعدم تعليق الصور التي لا تليق بهذه المناسبة الدينية.

ويمكن أن يساعدك الأطفال في إعداد كعك العيد وحلوياته.

ولا تنسي أن يشاركك في إختيار ملابس العيد والإكسسوارات الخاصة بالبنات خصوصاً، لأنها تضفي عليهن البهجة.

عندما ينتهي العيد فتبقى الذكريات الجميلة ويجب أن تحرصي على توثيقها بالصور على الهاتف، ويمكن طباعة بعضها وكذلك الملصقات المكتوبة بعبارات المحبة والتهنئة.

ماذا تقولين لطفلك عن زكاة الفطر؟

يجب دفع زكاة الفطر بالمال أو ما يعادله