كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:47 مساءً - تنتظر الحامل الخبر السار الذي يخبرها به طبيها وهو أن الجنين قد أصبح في وضعية الولادة، أي أن راسه للأسفل في منطقة الحوض وجسمه للأعلى، ولكن قد يحدث ألا ينقلب رأس الجنين وتصبح الحامل معرضة لمشاكل في الولادة ومنها الولادة القيصرين، فما السبب وكيف يمكن تتغير وضعية الجنين؟

الدكتور أحمد أبو زاهر، إستشاري النساء والولادة يشرح لك عزيزتي الحامل أهم أسباب عدم انقلاب رأس الجنين كالآتي.

تشوهات الرحم

قد تكون الحامل لديها مشاكل في الرحم مثل ضيق الرحم، أو وجود أورام أو تليف أو في حال تطور ونمو الرحم بطريقة غير طبيعية، ففي هذه الحالة لا تتوفر المساحة المناسبة للجنين لكي ينقلب على رأسه للأسفل استعداداً للولادة الطبيعية، ويستطيع الطبيب أن يلمس بطن الحامل ويتأكد من وجود الرأس في الأسفل بيده، وعن طريق تصوير السونار بعد ذلك.

كمية السائل الأمينوسي

في حال نقص السائل الأمينوسي المحيط بالجنين فلا يمكن أن تكون لديه الفرصة للانقلاب، وفي حال زيادته فهو يتحرك باستمرار مما يؤدي على عدم ثبات الوضعية المناسبة للولادة الطبيعية، وهي أن يكون الرأس للأسفل في الحوض والجسم في الأعلى، ويجب أن تتابع الحامل الفحوصات عند طبيبها للتأكد من كمية السائل ومناسبتها لفترة الحمل.

تشوهات الجنين

تشوه الجنين يمنع انقلاب الرأس

في بعض حالات التشوهات لا ينقلب رأس الجنين، مثل تشوهات الجهاز العصبي وتلد الحامل ولادة قيصرية، ويمكن اكتشاف التشوهات من خلال التصوير التلفزيوني" السونار".

قصر الحبل السري

قصر الحبل السري يمنع انقلاب الرأس

في حال قصر الحبل السري لا يتمكن الجنين من الحركة بحرية، ولا يمكنه أن ينقلب استعداداً للولادة الطبيعية أي نزول الرأس في الحوض.

الحمل بتوأم

الحمل بتوأم

في حال الحمل بتوأم لا يستطيع الجنين أو الاثنان معاً من الانقلاب، وقد ينقلب أحدهما ويبقى الآخر في وضعية مختلفة، مما يعيق الولادة الطبيعية ويبدو خيار الولادة القيصرية للمحافظة على سلامة الأجنة.

متى ينقلب رأس الجنين بشكل طبيعي؟

الجنين لم ينقلب بعد

مع حلول الأسبوع السابع والثلاثين ينقلب الجنين بحيث يصبح رأسه للأسفل وفي الحوض تحديداً.

طرق منزلية تساعد على انقلاب رأس الجنين

يمكن اتباع طرق منزلية