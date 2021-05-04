كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:47 مساءً - الطفل العنيد، هو طفل قوي الإرادة لا يستجيب لأي نوع من استراتيجيات الانضباط للوالدين ويصعب التعامل معه، لذلك التقت الخليج 365 نت بالدكتور محمد هاني اختصاصي الصحة النفسية وتعديل السلوك، واستشاري العلاقات الأسرية ليقدم نصائح حول كيفية الأطفال العنيدين.

كيفية تربية الأطفال العنيدين

الطفل

يمكن أن تكون تربية طفل قوي الإرادة صعبة، الأطفال الذين يتمتعون بالقوة سيرفضون الاستجابة لأي من أوامر الانضباط وفى أغلب الأحيان يدخلون فى نوبة غضب، ولا شئ يستطيع الوقوف أمام أحلامهم فهذا بالنسبة لهم تحدي كبير، فيما يلي خمس استراتيجيات انضباط تعمل في الواقع للمساعدة في تعليم طفلك القوي الإرادة الصح من الخطأ.

1. استخدام التعزيز الإيجابي

الطفل العنيد

جربي التعزيز الإيجابي وكافئي طفلك على السلوك الجيد، عندما يفعلون ما يفترض القيام به، امنحيه بعض الثناء الصادق أو ضعي ملصقاً على مخطط سلوك حتى يتمكن من رؤية تقدمه، هذه الحيلة فعالة بشكل خاص مع الأطفال ذوي الإرادة القوية، كلما لاحظت أن طفلك يقوم بالشيء الصحيح حتى لو كان أصغر شيء، ضعي كرة قطنية في وعاء زجاجي. ثم امنحي جائزة بمجرد ملء الزجاجة إلى الأعلى.

2. اتركي له الاختيار ودعيه يتحمله

طفلك

لدى الأطفال ذوي الإرادة القوية آراء قوية حول كل شيء ماذا يرتدون، وماذا يأكلون، وماذا يفعلون لذلك لا تدخلي نفسك معه فى مجادلات بلا داعي.

3. القدوة

العند

يتعلم الأطفال بشكل أفضل ليس من خلال الاستماع إلى الأشياء التي نقولها، ولكن من خلال مراقبة سلوكنا ومحاكاته. إذا كنت تريدين أن تجعلي طفلك يستمع، ويكون لطيفاً، فدعيه يرى أنك طيبة مع الآخرين، خاصة عندما لا يكون لديك سبب لذلك. إذا كنت تريدينه أن يتوقف عن الصراخ، انتبهي إلى نبرة صوتك.

4. أعطي الخيارات

التعامل مع الطفل العنيد

قد يشعر الأطفال أحياناً بأن كل شيء خارج عن سيطرتهم، يذهبون إلى المدرسة في هذا الوقت، ويعودون إلى المنزل في ذلك الوقت، ولا يمكنهم تناول المعكرونة والجبن في كل وجبة، وهذا الشعور يمكن أن يجعلهم يتصرفون بشكل غير طبيعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال ذوي الإرادة القوية، دعي طفلك يشعر بأنه يتمتع بقدر أكبر من التحكم من خلال تقديم خيارين تسعدين بهما، مثل: «هل تريد البروكلي أم البازلاء مع العشاء؟» أو «هل تريدين ارتداء الفستان الأزرق أم الأخضر؟» وهكذا.

5. التحدث بهدوء في وقت لاحق

تحدثي مع طفلك بهدؤ

في بعض الأحيان، ستجدين نفسك في عمق معركة إرادات تتجادلين مع طفلك القوي الإرادة، خاصة إذا كنت قوية الإرادة بنفسك، أفضل شيء يمكنك القيام به هو الابتعاد عن المحادثة فى ذلك الوقت وعندما يكون كلاكما هادئاً، يمكنك بدء المحادثة مرة أخرى بنظرة جديدة.