هذا ما سيحصل للجسم عند تناول البقدونس مع الليمون والثوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:22 مساءً - منذ 48 دقيقة

يعتبر البقدونس قنبلة صحية حقيقية، فقد أظهرت أبحاث أجريت مؤخراً أن البقدونس يعتبر إحدى الأعشاب الطبية الثلاثة الأفضل (إلى جانب الثوم والقراص).

يساهم تناول البقدونس يومياً في دعم صحة الجهاز الهضمي ويرجع ذلك جزئياً إلى دوره في دعم الكبد.

ويعرف البقدونس بكونه أحد أشهر النباتات العشبية ذات الفوائد العديدة والخصائص المميزة، إذ يستخدم في شتى المجالات بما فيها المجالات الطبية، ومجال العناية بالبشرة، ولطهي الأطعمة وتزيين الأطباق أيضا.

يحتوي البقدونس على الكثير من العناصر الغذائية المهمة والضرورية للجسم، بما فيها فيتامين C، وفيتامينA، ومجموعة فيتامين B، بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم والألياف الغذائية، وذلك بحسب تقرير نشرته مجلة “الفن”.

ويساعد مغلي البقدونس في تنحيف الجسم وإنقاص الوزن للعديد من الأسباب، أبرزها احتوائه على كميات قليلة من السعرات الحرارية، كما أنه يشعر من يتناوله بالراحة.

ويساعد هذا المشروب أيضا في التخلّص من الماء الزائد في الجسم لكونه مدرا للبول، كما يقلّل من الشهية للطعام، وذلك عند شربه على معدة فارغة في الصباح الباكر.

ويعد مغلي البقدونس فعالا أيضا في إذابة الدهون والشحوم المتراكمة في الجسم، وخصوصا تلك التي تتواجد في منطقة البطن، إذ يعمل بشكل فعال في تخفيف الوزن وخسارة الكيلوغرامات الزائدة إلى جانب الرياضة والحمية الغذائية، أي بشرط عدم الاعتماد عليه فقط.

ويمكن تحضير وصفة مغلي البقدونس لإنقاص الوزن بشكل بسيط وسهل، فقط تحتاج إلى رأسين من الثوم، 3 حزم من البقدونس المغسول والمقطّع، 4 حبات من الليمون المقطّعة بشكل شرائح، ومقدار 6 أكواب من الماء.

يوضع الليمون والثوم والماء معا في إناء على نار هادئة، ومن ثم تضاف تلك المكونات بعد الغليان إلى البقدونس المقطع، ويفضل وضعه في زجاجة مغلقة لمدة يوم كامل ليختمر جيدا، ومن ثم يصفى ويُشرب كوبا منه كل يوم قبل الإفطار.

ينصح خبراء التغذية بهذا المشروب لإنقاص الوزن وتعزيز صحة الجسم لجميع الأشخاص، باستثناء الأشخاص الّذين يعانون من قرحة المعدة.