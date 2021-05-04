شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى «السكري».. 10 فوائد مذهلة لتناول «الخس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

يعد “الخس” بأنواعه أحد أفضل الأطعمة التي تساعد على الشعور بالشبع لذلك يفضله الكثير من متبعي الحميات الغذائية.

ويحتوي “الخس” على عناصر غذائية أساسية مثل حمض الفوليك، والفيتامينات (A، K).

ووفقاً لوكالية سبوتنيك، فإنه ينصح لمرضى السكري بتناول الخس لعدة أسباب منها :

انخفاض محتوى “الخس” من الكربوهيدرات

يحتوي الكوب الواحد من الخس على حوالي 5 إلى 10 سعرات حرارية فقط، بالإضافة إلى 1 إلى 2 جرام من الكربوهيدرات فقط، لذلك تقول جمعية السكري الأمريكية أن من فوائد الخس لمريض السكري عدم حاجته إلى حساب الكربوهيدرات في الخضروات غير النشوية مثل الخس.

احتواء الخس على النترات

تستخدم النترات كمواد حافظة في الأطعمة، ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالنترات إلى تقليل ضغط الدم وتحسين صحة الدورة الدموية بشكل عام.

التأثير على مستويات السكر في الدم

يعتبر “الخس” من الخضروات الآمنة ذات “المؤشر الجلاسيمي” المنخفض (سرعة امتصاص الجسم للجلوكوز من الطعام)، لذلك فهو يجنب مريض السكري ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تعزيز قوة العظام

حيث يعتبر الخس مصدر لفيتامين(K) الذي يساعد على تقوية العظام.

ترطيب الجسم

حيث يشكل الماء أكثر من 95٪ من تركيب الخس الخام. ونتيجة لذلك، فإن تناول الخس يرطب الجسم.

تحسين النظر

يعد الخس مصدرا لفيتامين “A” الذي يلعب دورا في صحة العين، وفقا لموقع “الطبي”.

تحسين النوم

تساعد مستخلصات الخس في تحفيز النوم.

خصائص مضادة للالتهابات

يساعد الخس في السيطرة على الالتهابات المختلفة والوقاية منها.

إنقاص الوزن

يحتوي الخس على نسبة عالية من الماء، والتي يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع بسرعة عند تناول الطعام، وبالتالي استهلاك سعرات حرارية أقل مما يحتاجه الجسم في اليوم.

تعزيز مناعة الجسم

يحتوي الخس على كميات جيدة من فيتامين سي المعروف بقدرته على تعزيز مناعة الجسم، والوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد.