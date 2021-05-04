شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لعلاج آلام العمود الفقرى ..أبرزها العلاج الطبيعى ومحاربة السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من آلام بالعمود الفقرى والذى يشير إلى وجود عدد من الأمراض التى تسبب هذه الأعراض المؤلمة عند جميع الفئات العمرية، ومن أبرز أسباب آلام العمود الفقرى، الشيخوخة والتقدم فى السن، وهشاشة العظام، فقدان كتلة العظام بسبب كبر السن، بالإضافة إلى التهاب المفاصل الروماتويدى وأخيرًا حالات كسر العمود الفقرى، وذلك وفقا لما ذكره موقع " health line .

وقال الموقع، إن كسر العمود الفقرى هى الحالة التى تحتاج إلى تدخل طبى عاجل لإجراء عملية جراحية وفقًا لما يتناسب مع الحالة التى حدث بها الكسر، فى حين أن الأعراض الأخرى المؤلمة للعمود الفقرى دون وجود كسر تحتاج إلى عدد من الخطوات التى يجب معرفة السبب أولا واتباع الطرق الصحيحة للعلاج أبرزها:

1 الحفاظ على الوزن الصحى والقضاء على السمنة ، خاصة أن أى زيادة فى الوزن تؤثر بصورة مباشرة على العمود الفقرى الذى يتحمل الأوزان الثقيلة بالجسم .

2 التوقف عن التدخين، ممارسة عادة التدخين من الممكن أن تكون سببا لآلام العمود الفقرى خاصة أنها تقلل من عمل أعضاء الجسم بصورة صحية ومنها العظام .

3 إجراء تعديلات على الوضع اليومى فى الجلوس والنوم، حيث تسبب الأوضاع الخاطئة آلام شديدة والتهابات بالعمود الفقرى خاصة مع الجلوس فى وضع خاطىء لفترة زمنية طويلة.

4 استخدام العلاج الطبيعى من أجل ليونة العضلات، لابد من اتباع العلاج الطبيعى بصورة دائمة حتى تظل العضلات فى صورة لينة وخفيفة .

5 ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، التمارين الرياضية المنتظمة هى أساس صحة الجسم ولابد من إتباعها دائما ولو لوقت قصير يوميا .