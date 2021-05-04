شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تختبر لقاح "ابيفاك كورونا" لمعرفة فاعليته ضد السلالة الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة تاس الروسية أن روسيا طلبت عينة من السلالة الهندية من فيروس كورونا لفحصها قريبًا، وذلك لمعرفة مدى فاعلية لقاح مركز فيكتور "ابيفاك كورونا".

وقالت نائبة رئيس المركز، تاتيانا نيبومنياشيخ، إن مركز الأبحاث الروسي فيكتور سيختبر فاعلية لقاحه "ابيفاك كورونا" EpiVacCorona ، ضد السلالة الهندية من فيروس كورونا، مضيفة أنه بمجرد أن نحصل على السلالة الهندية، سنجرى مثل هذه التجارب معها أيضًا".

وفي وقت سابق قالت رئيسة منظمة حقوق المستهلك الروسية آنا بوبوفا إن روسيا طلبت عينة من السلالة الهندية لفيروس كورونا وسيتم الحصول عليها لفحصها قريبًا.

يعد لقاح ابيفاك كورونا EpiVacCorona ، الذي تم تطويره في مركز أبحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، اللقاح الثانى ضد فيروس كورونا والذى تم تسجيله في روسيا في 14 أكتوبر 2020، بعد نحو شهر واحد حصل المطورون على إذن لإجراء أبحاث ما بعد التسجيل، بما في ذلك في مجموعة الأشخاص المسنين.

وعلى صعيد آخر دعت وزارتا الخارجية والصحة البرازيلية إلى مزيد من الحوار بشأن الموافقة على لقاح سبوتنيكv الروسى، حيث يتمكن لقاح سبوتنيكV، بمجرد الموافقة عليه في البرازيل، من تعزيز برنامج التحصين الوطني لفيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إن وزارتى الصحة والشئون الخارجية في البرازيل تدعمان مبادرة أنفيسا Anvisa "وكالة الرقابة الصحية البرازيلية" لمواصلة الحوار بشأن تسجيل لقاح فيروس سبوتنيكv الروسي.

وفي إشارة إلى العلاقات العظيمة بين روسيا والبرازيل ، بما في ذلك ما يتعلق بمكافحة كوفيد -19 ، ترحب وزارتا الخارجية والصحة باستعداد أنفيسا وصندوق الاستثمار المباشر الروسي ومعهد جاماليا للبحوث لتصفية الأسئلة المتبقية بشأن لقاح سبوتنيكv، بما في ذلك تقديم وثائق إضافية.

وأضافت أن الوكالات البرازيلية مستعدة لمزيد من الحوار، حتى يتمكن لقاح سبوتنيك v، بمجرد الموافقة عليه في البرازيل، من تعزيز برنامج التحصين الوطني لفيروس كورونا.