شكرا لقرائتكم خبر عن داء الفطريات المخاطية بالأنف والعين أحدث أعراض كورونا.. اعرف كل شيء عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر أعراض فيروس كورونا بشكله الجديد بأعراض مختلفة عن العلامات الكلاسيكية التي كانت مميزة له في بادية تفشيه وانتشاره، وظهرت على السطح العديد من الأعراض الجديدة والتحديات المرتبطة بها حدد تقرير حديث أيضًا ارتفاعًا في حالات الإصابة بالتهاب الغشاء المخاطي لدى مرضى كورونا، سواء من كانوا في المستشفى أو يتعافون، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

ما هو داء الفطريات المخاطية؟

داء الفطريات الفطرية هو عدوى فطرية شديدة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية ينتشر في الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية أو يتناولون الأدوية التي تضعف جهاز المناعة في الجسم، مما يجعله غير قادر على محاربة الجراثيم والفيروسات عادة ما تصيب العدوى الجيوب الأنفية أو المخ أو الرئتين، وبالتالي يمكن أن تكون شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين يعانون أو يتعافون من كورونا.

الصلة بين داء الفطريات وفيروس كورونا

فيروس كورونا يستهدف جهاز المناعة في الجسم، والارتباط بين الفيروس القاتل وداء الغشاء المخاطي هو حالة من حالات الاستجابات المناعية الضعيفة لدى المرضى.

وفقًا للأطباء والمهنيين الطبيين، تعرض العديد من مرضى كورونا لأدوية قوية تتراوح من مضادات الفيروسات إلى المنشطات، مما أدى إلى انخفاض معدل جهاز المناعة لدى الأفراد الذين يعانون أو يتعافون من الفيروس القاتل بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الستيرويدات أيضًا على مستويات الجلوكوز في الدم، خاصةً لدى مرضى السكري بالفعل تعمل هذه الأدوية بدورها على تعزيز نمو الالتهابات الفطرية.

عوامل الخطر

المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم أو انخفاض في وظائف المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة بالفطريات المخاطية بصرف النظر عن ذلك، فإن مرضى كورونا الذين يتلقون المنشطات والأدوية الأخرى لعدوى الفيروس التاجي، أي لعلاج وتقليل الالتهابات معرضون لخطر كبير وفقًا للخبراء.

ما هي الأعراض المصاحبة لداء الفطريات ؟

يمكن أن يؤثر داء الغشاء المخاطي بشكل شائع على مناطق مثل الأنف والعينين والدماغ والجيوب الأنفية، لذلك يجب على مرضى كورونا المتعافين طلب المساعدة الطبية عند تعرضهم للأعراض التالية.

- انتفاخ فى الوجه

- الم وخدر

- إفرازات غير عادية (دموية أو سوداء - بنية اللون) من الأنف

- أعين متورمة

- احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية

- هالات سوداء على جسر الأنف أو الجزء العلوي من الفم

إلى جانب ذلك، يمكن للأشخاص الذين يعانون من داء الغشاء المخاطي الرئوي أن يعانون من أعراض مثل الحمى والسعال وألم الصدر وضيق التنفس، والتي تنتشر أيضًا في مرضى كورونا.

العلاج

يجب على الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الإصابة بالفطر المخاطي طلب المساعدة من أطبائهم الأدوية المضادة للفطريات قد تعالج الحالة ومع ذلك، تأكد من وصفها من قبل أطباء أو أخصائيين.