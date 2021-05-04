تعرفوا على “ريجيم العروس” بـ10 أيام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 10:09 صباحاً - يعتبر فصل الصيف فرصة مثالية لخسارة الوزن بسبب طبيعة الطقس التي تساعد على ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق، بالإضافة إلى أنه فصل مثالي لأخذ إجازة وقضائها على شاطئ البحر وممارسة السباحة، لكن يمكن تعزيز ذلك من خلال اتباع نظام غذائي بسيط وسلس.

يعتبر الخيار بحد ذاته من الخضار التي ينصح بها جميع خبراء التغذية بشكل عام عند اتباع الحميات الغذائية، لكنه أيضا قد يدخل في تركيبة معروفة على نطاق واسع في المائدة العربية بعد خلطه مع اللبن.

ويمد هذا النظام الغذائي الجسم، بجميع أنواع الفيتامينات والمعادن الرئيسية والمعادن الأساسية، والألياف الغذائية التي تجعل الإنسان يشعر بالشبع، الأمر الذي يعطيه أهمية كبيرة لخسارة الوزن في فصل الصيف.

لكن يحذر الأطباء من عدم الاستمرار في اتباع هذا الريجيم لفترة طويلة، تزيد عن عشرة أيام، حيث يتسبب الاستمرار بهذا النمط الغذائي لفترات طويلة بخسارة الجسم للسوائل، الأمر الذي قد يسبب أعراض جانبية خطيرة.

وقدمت إحدى المواقع خلطة اللبن والخيار التي تساعد على حرق الدهون خلال فترة مثالية (حوالي 10 أيام) عن طريق الاستعانة باختصاصي تغذية.

وأشار الدكتور، باسم شوقي، إلى أن هذا الريجيم من شأنه إنقاص وزن العروس بشكل مثالي، مبينا أنه “قد يفقد جسمها احتياجاته الأساسية من أجل تحفيز عملية الأيض على وجه الخصوص”.

وقدم الطبيب نصائح لكيفية استثمار اللبن والخيار في عملية إنقاص الوزن، من دون تعريض الجسم لآثاره الجانية، من خلال اتباع عدد من التعليمات التي وجهها للعروس المقبلة على الزواج نظرا لحاجتها إلى إنقاص وزنها بشكل سريع وبلا أضرار.

في البداية، نصح الطبيب بتناول طبق صغير من الخيار والزبادي وعصير الليمون مع شريحة خبز أسمر وبيضة على الإفطار.

ونوه الطبيب المتخصص إلى ضرورة تخصيص طبق صغير دائم من الخيار المقطع مع اللبن والزبادي والبقدونس والكرفس كوجبة خفيفة تساعد على إنقاص الوزن خلال 11 يوما تقريبا.

بالنسبة للوجبات الجيدة، على مائدة الغداء، على سبيل المثال، قدم الطبيب وجبة سلطة الخيار مع الفلفل والخس والجرجير والطماطم والشمندر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن خلط شرائح الخيار مع شرائج الجبن وتناولها مع بضع قطرات من عصير الليمون على وجبة العشاء، الأمر الذي يقدم وجبة خفيفة قبل النوم.

الأهم من كل ذلك، دعم الجسم بشكل دائم بكميات كبيرة من المياه لمنع حدوث جفاف في الجسم، مع ضرورة ممارسة التمارين الرياضية في أوقات الفراغ، مثل الجري والمشي السريع.