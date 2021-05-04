تعرفوا على فوائد الخس المذهلة خاصة لمرضى السكري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 10:09 صباحاً - يصنف اختصاصيين التغذية “الخس” بأنواعه أحد أفضل الأطعمة التي تساعد على الشعور بالشبع.

يحتوي “الخس” على عناصر غذائية أساسية مثل حمض الفوليك، والفيتامينات (A، K)، لذلك ينصح به لمرضى السكري لأسباب عدة:

انخفاض محتوى الكربوهيدرات

يحتوي الكوب الواحد من الخس على حوالي 5 إلى 10 سعرات حرارية فقط، بالإضافة إلى 1 إلى 2 غرام من الكربوهيدرات فقط، لذلك تقول جمعية السكري الأميركية أن من فوائد الخس لمريض السكري عدم حاجته إلى حساب الكربوهيدرات في الخضروات غير النشوية مثل الخس.

احتواء الخس على النترات

تستخدم النترات كمواد حافظة في الأطعمة، ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالنترات إلى تقليل ضغط الدم وتحسين صحة الدورة الدموية بشكل عام.

التأثير على مستويات السكر في الدم

يعتبر “الخس” من الخضروات الآمنة ذات “المؤشر الغلاسيمي” المنخفض (سرعة امتصاص الجسم للغلوكوز من الطعام)، لذلك فهو يجنب مريض السكري ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تعزيز قوة العظام

حيث يعتبر الخس مصدر لفيتامين (K) الذي يساعد على تقوية العظام.

ترطيب الجسم

حيث يشكل الماء أكثر من 95٪ من تركيب الخس الخام. ونتيجة لذلك، فإن تناول الخس يرطب الجسم.

تحسين النظر

يعد الخس مصدراً لفيتامين “A” الذي يلعب دوراً في صحة العين، وفقا لموقع “الطبي”.

تحسين النوم

تساعد مستخلصات الخس في تحفيز النوم.

خصائص مضادة للالتهابات

يساعد الخس في السيطرة على الالتهابات المختلفة والوقاية منها.

إنقاص الوزن

يحتوي الخس على نسبة عالية من الماء، والتي يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع بسرعة عند تناول الطعام، وبالتالي استهلاك سعرات حرارية أقل مما يحتاجه الجسم في اليوم.

تعزيز مناعة الجسم

يحتوي الخس على كميات جيدة من فيتامين سي المعروف بقدرته على تعزيز مناعة الجسم، والوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد.