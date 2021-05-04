عقار لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.. اعرف

محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، على عقار جديد لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD).



وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن العقار الجديد يدعى «ستراتيرا» (Strattera) لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال والبالغين.

وبحسب الهيئة، فإن «الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً للعقار عند الأطفال، تمثل في انخفاض الشهية، والغثيان أو القيء، والدوخة، والتعب، وتقلبات المزاج».

وبالنسبة للبالغين، كانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا الإمساك، وجفاف الفم والغثيان، وانخفاض الشهية، والدوخة.

ويعتبر اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أحد أشهر أمراض اضطراب السلوك العصبي الذي يصيب الأطفال في مرحلة الدراسة، ويتميز المصابون به بأنه لا يمكنهم التركيز أو إعطاء الاهتمام الكافي لشيء محدد.

وينتج هذا الاضطراب بسبب خلل عضوي في الأجزاء التي تتحكم في الانتباه والسيطرة على النشاط في المخ، وهو الأمر الذي يجعلهم يعانون من صعوبات في تنفيذ مهام معينة، ويبدو مسلكهم غريبًا ويتصرفون باندفاع ويتعرضون لمشكلات كثيرة.