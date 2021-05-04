اعرف الطريقة.. مساج الوجه الصحيح لمنع التجاعيد

محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

تتوفر طرق عديدة لعلاج تجاعيد البشرة منها المستحضرات الطبيعية التي تساعد التي تحد من ظهورها مبكراً أو التخفيف من ظهورها وأيضا مساج الوجه بالطريقة الصحيحة الذي يساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين المدة التي تساعد علي مليء البشرة ويمنع ظهور التجاعيد وفقا لصحيفة أخبار اليوم.

