كورونا حول العالم.. الهند تتخطى 20 مليون إصابة ووفيات قياسية بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما زال العالم يعاني وطأة وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وحصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في مختلف القارات والدول.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 154 مليونا و197 ألفا و84 إصابة، الثلاثاء.







وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و227 ألفا و199 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 131 مليونا و617 ألفا و598 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





أكثر من 20 مليونا إصابة في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 20 مليونا بعد تسجيل 357229 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات 3449 لتصل إلى 222408.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطى الإصابات فيها العشرين مليون حالة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من 10 أشهر في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن 4 أشهر لتسجيل العشرة ملايين حالة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في البلد البالغ عدد سكانه 1.35 مليار نسمة قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو 10 أضعاف.





ارتفاع إصابات ألمانيا



أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و433516 بعد تسجيل 7534 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 83591 بعد تسجيل 315 حالة.





17 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 3 مايو أيار ارتفاعا من 11 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج.

وأكدت أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض بلغ 20 إصابة ارتفاعا من 12 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حاليا 90714 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.





983 وفاة جديدة في البرازيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالبرازيل تسجيل 983 وفاة بفيروس كورونا و24619 إصابة جديدة.

وسجل البلد الواقع في أمريكا الجنوبية 408622 وفاة و14 مليونا و779529 إصابة في المجمل.

وتتراجع حاليا حالات الإصابة الجديدة في البرازيل عن ذروتها المسجلة في أواخر مارس/ آذار.

وتحتل الوفيات بالفيروس في البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة.

423 وفاة في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 32,452 إصابة مؤكدة و 423 وفاة بفيروس كورونا المستجد.



وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32,228,003 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 574,220 حالة.





311 وفاة في فرنسا

سجلت فرنسا 3760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 311 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,656,007، فيما بلغ مجموع الوفَيات 105,159.