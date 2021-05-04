شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن لقاح "كوفيشيلد" لفيروس كورونا بعد استخدامه بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللقاحات تحظى بإقبال فى ظل تصاعد مخاوف الإصابة بكورونا فى الموجة الثالثة، وبدأ استخدام لقاح كوفيشيلد (أسترازينينكا) فى الهند، حيث يتم تصنيع لقاح أسترازينيكا أكسفورد في الهند بواسطة معهد المصل الهندي (SII)، بحسب موقع "only my health".

ما هو لقاح كوفيشيلد (استرازينيكا)؟

هو لقاح تم تصنيعه لتحصين الناس ضد فيروس كورونا، وهو ليس علاجا لفيروس كوفيد ولكنه حل طارئ لمنع الإصابة بالفيروس، يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا أخذ هذا اللقاح، إلى جانب السلوك الملائم الذي يشمل ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، ونظافة اليدين، وما إلى ذلك.

ماهى جرعات كوفيشيلد؟ ماهى جرعات كوفيشيلد؟ يتم إعطاء جرعتين من كوفيشيلد لتوفير عملية التحصين الكاملة، كل جرعة 0.5 مل ويجب أن تعطى ما بين 4-6 أسابيع، إذا كان الشخص قد تلقى الجرعة الأولى، فيمكن إعطاؤه الجرعة الثانية في غضون 4-6 أسابيع حسب مقدم الرعاية الصحية الخاص به، وتشير بعض الأبحاث الخارجية حول هذا اللقاح أيضًا إلى أنه قد يتم إعطاء الجرعة الثانية خلال تصل إلى 12 أسبوعًا ولكن مع استشارة الطبيب أولاً.



لقاح كوفيشيلد

من هم الممنوعون من تلقى لقاح كوفيشيلد؟

قبل بدء حملة التطعيم، أصدر معهد Serum ورقة حقائق عن اللقاح، جاء فيها بوضوح من لا يمكنهم أخذ اللقاح.

وهم: الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه أي من مكونات اللقاح.

الأشخاص عانوا من ردود فعل تحسسية شديدة بعد الجرعة الأولى من كوفيشيلد.

المصابون بالحمى، الذين يتناولون أدوية مميعة للدم أو يعانون من اضطرابات النزيف، ونقص المناعة.



لقاح كوفيشيلد

ما هي الآثار الجانبية لكوفيشيلد؟

في حين أن فائدة كوفيشيلد هي الحماية من فيروس كورونا من خلال بناء استجابة مناعية، يجب أن تعرف أيضًا الآثار الجانبية المحتملة لهذا اللقاح، هناك بعض الآثار الجانبية الشائعة التعب، وصداع الرأس، وألم وتورم في اليد، حيث تم الحقن، وحمى أو قشعريرة، وغثيان، وآلام العضلات والمفاصل، وهناك آثار جانبية غير شائعة مثل فقدان الشهية، والطفح الجلدى، والتعرق المفرط، ووجع البطن.