شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول أحماض أوميجا 3 بدون وصفة طبية يؤدى لاضطراب ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت دراسة جديدة أن مكملات زيت السمك قد تكون مرتبطة باضطراب ضربات القلب، وتم نشر نتائج الدراسة في مجلة القلب الأوروبية العلاج الدوائي للقلب والأوعية الدموية، وهى مجلة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، حيث وجدت الدراسة أن مكملات أوميجا 3 مرتبطة على الأرجح بزيادة احتمالية الإصابة بالرجفان الأذيني لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون في الدم.



اوميجا 3

ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS، قال الدكتور سالفاتور كاربوني من جامعة فرجينيا كومنولث: يصف الأطباء بشكل روتيني مكملات زيت السمك للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية في البلازما لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية نظرًا لارتفاع معدل انتشار الدهون الثلاثية المرتفعة في السكان ، يمكن وصفها بشكل شائع، وتجدر الإشارة إلى أن جرعة منخفضة من أحماض أوميجا 3 الدهنية متاحة بدون وصفة طبية، ولقد ظهر في تجارب سريرية سابقة أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تترافق مع زيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.

ما هو الرجفان الأذيني؟

الرجفان الأذيني هو معدل ضربات القلب غير منتظم وسريع في كثير من الأحيان يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وفشل القلب والمضاعفات الأخرى المرتبطة بالقلب.

ووفقًا لمايو كلينك، قد تأتي نوبات الرجفان الأذيني وتختفي، أو قد تصاب بالرجفان الأذيني الذي لا يختفي وقد يتطلب العلاج، على الرغم من أن الرجفان الأذيني بحد ذاته لا يهدد الحياة عادةً، إلا أنه حالة طبية خطيرة يمكن أن تدفع المريض إلى وحدة العناية المركزة للقلب.

يمكن أن يؤدي الرجفان الأذيني أيضًا إلى تكوين جلطات دموية داخل الغرف العلوية للقلب، قد تنتقل هذه الجلطات الدموية التي تتكون في القلب إلى أعضاء أخرى وتؤدي إلى منع تدفق الدم (نقص التروية) مما يؤدي إلى سكتات دماغية مهددة للحياة أو منهكة.

أثناء الرجفان الأذيني ، تنبض الحجرتان العلويتان في القلب (الأذينان) بشكل عشوائي وغير منتظم خارج التنسيق مع الحجرتين السفليتين (البطينين) للقلب غالبًا ما تشمل أعراض الرجفان الأذيني خفقان القلب وضيق التنفس والضعف.

كيف أجريت الدراسة المتعلقة بمكملات الأحماض الدهنية أوميجا 3؟

أجريت خمس تجارب معاشة ذات شواهد على مشاركين مختارين، كان الغرض من ذلك هو التحقيق في آثار مكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية على نتائج القلب والأوعية الدموية تلقى 50277 مريضا زيوت السمك أو الدواء الوهمي، تمت متابعة هؤلاء المشاركين على مدى 2 وحتى 7.4 سنوات، تفاوتت جرعة زيت السمك من 0.84 جرام إلى 4 جرام يوميًا.

نتائج الدراسة:

ترتبط مكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية بخطر أكبر للإصابة بالرجفان الأذيني لدى المرضى المعرضين لمخاطر مرتفعة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور كاربون أحد المشاركين فى الدراسة إنه على الرغم من أن إحدى التجارب السريرية أشارت إلى آثار مفيدة للقلب والأوعية الدموية للمكملات ، إلا أنه يجب مراعاة مخاطر الإصابة بالرجفان الأذيني عند وصف هذه العوامل أو شراؤها دون وصفة طبية في متجر المستلزمات الطبية، قد يبيع الكيميائي بسهولة هذا المنتج الصيدلاني ، ولكن إذا كان الفرد عرضة للإصابة باضطراب ضربات القلب ، فقد يعرضه ذلك للخطر.