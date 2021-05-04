شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الأفوكادو.. يساعد فى علاج سرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الباحثون أن الأفوكادو قد يساعد في علاج سرطان الدم، وهو نوع من أنواع السرطان يصيب نخاع العظام نتيجة ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء، ووفقًا لدراسة جديدة أجرتها جامعة جيلف في كندا، يمكن لمركب موجود في الأفوكادو أن يستهدف إنزيمًا يسمى VLCAD ، وهو إنزيم بالغ الأهمية لنمو الخلايا السرطانية.



الفوكادو

وركز الباحثون في الدراسة التى نُشرت مؤخرًا في مجلة Blood على ابيضاض الدم النخاعي الحاد (AML) ، وهو أكثر أشكال سرطان الدم تدميراً، ويحدث بشكل شائع عند الأشخاص فوق 65 عامًا ، وأقل من 10 % من المرضى يظلون على قيد الحياة بعد خمس سنوات من التشخيص.

وأوضح مؤلف الدراسة، أن خلايا سرطان الدم تحتوي على كميات أعلى من إنزيم VLCAD ، الذي يشارك في عملية التمثيل الغذائي، ونظر فريقه في العديد من المركبات للعثور على أي مادة قد تثبط هذا الإنزيم، وتبين أن الأفوكاتين ب ، وهو جزء دهني موجود فقط في الأفوكادو ، هى الأفضل.

ويأمل الفريق في أن يكون هذا الجزء مرشحًا محتملاً لعلاج دوائي أفضل للسرطان، كما أنهم يتوقعون استخدامه في التجارب السريرية البشرية.

الأفوكادو هو مصدر قوة للدهون الصحية، ومعظمها من الدهون الأحادية غير المشبعة، وكمية صغيرة من الدهون المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة.

الأفوكادو غني بحمض الأوليك، والذي يوجد أيضًا في الزيتون وزيت الزيتون، ومن المعروف أن هذا النوع من الدهون يوفر العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين خفض الكوليسترول وتقليل الالتهابات، كما أن الفاكهة الخضراء الدسمة مليئة بالألياف الغذائية والبوتاسيوم والفيتامينات.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل، قال الخبراء إن تضمين زيت الأفوكادو في نظامهم الغذائي قد يساعد في تقليل التيبس والألم، ويعتبر زيت الأفوكادو مصدرًا ممتازًا لمادة اللوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تمنع أمراض العين المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين وانفصال الشبكية وما إلى ذلك.

يمكن أن يساعدك تناول الأفوكادو ولكن تأكد من تناولها بكميات معقولة، وذلك بفضل المحتوى العالي من الألياف.

يمكن أن تساعد هذه الفاكهة اللذيذة في تقليل الشهية وزيادة التمثيل الغذائي وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول في الدم، لكن تناول الكثير من الأفوكادو يمكن أن يعوض فقدان الوزن لأن هذه الفاكهة غنية بالدهون والسعرات الحرارية.

يُعرف الأفوكادو أيضًا بفوائده المعززة للجلد بفضل الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن الموجودة في هذه الفاكهة، حيث تحتوي على فيتامينات E و C ، وكلاهما مهم جدًا لصحة الجلد.