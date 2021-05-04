مريض الغدة الدرقية.. 9 نصائح لإفطار آمن في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صوم شهر رمضان لمرضى نقص إفراز الغدة الدرقية ليس معضلة، فقط الأمر يتطلب مراجعة الطبيب وأخذ الدواء قبل وجبة الإفطار بوقت لامتصاصه.

أيضا الأمر يتطب اتباع نظام غذائي معين يعلي من شأن البروتين والخضراوات مع الإكثار من السوائل، والتقليل من تناول المقليات والسكريات والنشويات والدهون.



الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة في مصر، قالت إن هناك نوعين من أمراض الغدة الدرقية، الأول زيادة إفرازها ويصاحبه أعراض ارتفاع معدل ضربات القلب مع تشويش في النظر وعصبية زائدة.

وأضافت عبدالوهاب لـ"الخليج 365"، أن النوع الثاني هو نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية، ويصاحبه زيادة في الوزن وصعوبة في فقدانه مع كسل عام.



وأوضحت أن من يعاني مشاكل في الغدة الدرقية عليه مراجعة الطبيب وإجراء التحاليل والفحوصات لبدء الهرمون التكميلي، مشيرة إلى أن العلاج حال الصوم إما يؤخذ بعد أذان المغرب ثم الانتظار ساعة وبدء الإفطار أو قبل السحور على أن يظل المريض دون طعام لمدة 3 ساعات قبل العلاج.

أطعمة مفيدة لمرضى نقص إفراز الغدة الدرقية في رمضان





الطبيبة المختصة رأت أن صوم رمضان في صالح مريض الغدة ويفيده على أن يتبع النصائح التالية:

- بدء الإفطار على تمر (حبة واحدة)، ثم تناول حساء دافئا (شوربة).

- تناول الخضراوات المطهية في وجبة الإفطار مهم كونها غنية بالألياف، خاصة الجزر والكوسة

- تناول قطعة واحدة من البروتين في وجبة الإفطار، تكون لحوم بيضاء (دجاج) وحجمها نصف كف اليد.

- التقليل من النشويات بحيث لا تتعدى 4 ملاعق من الأرز أو المكرونة أو الفريك، وإن كان الأخير أفضلها.



- الإكثار من تناول الأسماك (أوميجا 3) خلال أيام الصيام.

- الاهتمام بتناول المكسرات، كونها مفيدة لتحفيز إفراز هرمون الغدة.

- التقليل من الحلويات بحيث لا تتعدى الكمية قطعة واحدة حجمها نصف كف اليد.

- وجبة السحور يجب أن تشمل طبق سلطة خضراء مع البروتين، مثل البيض أو الجبن القريش (ملح خفيف)، مع الزبادي والخيار والخس وكل الأطعمة التي تسهم في تقليل العطش.

- شرب كمية كافية من الماء والسوائل من الإفطار حتى السحور.

النشويات الكاملة لمرضى الغدة الدرقية





الدكتور عمرو ناجي، أخصائي التغذية العلاجية في مصر، قال إن النظام الغذائي لمريض نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية، النوع الأكثر شيوعا في الوطن العربي، يعتمد على اختيار نمط غذائي صحي.

وأوضح ناجي لـ"الخليج 365"، أن مريض الغدة الدرقية في رمضان عليه الاهتمام بتناول قدر كافي من البروتين المطهي بطرق صحية، والخضراوات خاصة طبق السلطة الخضراء، والنشويات الكاملة.

أيضا من المهم لمريض الغدة ممارسة الرياضة بعد مرور ساعتين من وقت الإفطار، مثل التمشية من نصف ساعة إلى ساعة، وفقا للطبيب.



نصح الطبيب المختص المرضى أيضا بالابتعاد عن الأطعمة المقلية أو الغنية بالسعرات الحرارية الفارغة مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة، مع الاهتمام بالسكر الطبيعي من خلال تناول الفاكهة والعصائر الطازجة.



