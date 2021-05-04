بعد تراجع الإصابات والوفيات.. رفع جميع "قيود كورونا" بفلوريدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفع حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، الإثنين، وبشكل فوري جميع قيود "كوفيد-19" المعمول بها، مشيراً إلى فعالية اللقاحات وتوافرها في الولاية.

ووقع ديسانتيس قانوناً يلغي أوامر الطوارئ المحلية بفرض قيود بسبب "كوفيد-19"، لكنه يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو/تموز، ثم وقع أمراً تنفيذياً آخر يغطي المدة من الآن حتى موعد سريان القانون.



وقال الحاكم الجمهوري في مؤتمر صحفي: "هذا هو الأمر البديهي الذي يتوجب فعله"، في إشارة إلى تراجع أعداد الإصابات والوفيات مع استمرار حملة التحصين.

وتلقى نحو 9 ملايين شخص في فلوريدا التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة الأمريكية.

وأضاف الحاكم: "في هذه المرحلة هناك أشخاص لم يتم تلقيحهم لكن بالتأكيد ليس بسبب نقص الإمدادات أو عدم توافر اللقاح".

ووفرت الولاية الجمعة اللقاح لكل من تزيد أعمارهم على 16 عاماً بدون حاجة إلى إثبات الإقامة في الولاية، وهو إجراء كان متبعاً منذ يناير/كانون الثاني لمواجهة الاقبال الكبير في بداية حملة التلقيح.

وأتاح هذا الإجراء تلقيح المهاجرين غير الشرعيين الذين واجهوا صعوبة سابقاً في إثبات إقامتهم، وضمنياً شجع الأمر ما يسمى "سياحة اللقاحات" مع زيارة العديد من الراغبين بتلقي اللقاح للولاية.

وتتوافر لقاحات "فايزر" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون" بدون موعد مسبق في مراكز فيدرالية وأخرى تابعة للولاية وللمقاطعات، إضافة إلى الصيدليات والمتاجر.