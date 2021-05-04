شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كميات يحتاجها جسمك من المكملات الغذائية.. لا تفرط فى الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس الهدف من المكملات الغذائية أن تكون بديلاً للطعام، لكن بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون المكملات الغذائية طريقة مفيدة للحصول على العناصر الغذائية، وإلا فقد تعاني من نقص فيها، وأيضا الإفراط في تناول الكمية الموصوفة يؤدي إلى نتائج صحية ضارة في بعض الحالات.



المكمل الغذائي

تعني كلمة مكمل أن هذه الحبوب أو شراب الفيتامينات يجب أن تكون مكملة لشيء مفقود في النظام الغذائي للفرد.

متى لا يحصل المرء على ما يكفي من التغذية من الطعام؟

إذا كان الطعام الذي تتناوله غير "متوازن".

إذا كنت تعاني من حالة أو مرض يمنع جسمك من امتصاص بعض العناصر الغذائية.

إذا كانت أمعائك لا تمتص العناصر الغذائية الصحيحة.

الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء ليست مصدر قلق كبير لو كنت تأخذ أكثر من الكمية المطلوبة من المكملات الغذائية، فإن جسمك سوف يتخلص من الكمية الزائدة من خلال البراز والبول وآليات العرق.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى، حتى الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء يمكن أن تسبب تسممًا.

الفيتامينات التي تذوب في الدهون

فيتامينات أ: الحصة اليومية الموصى به للذكور البالغين 900 ميكروجرام وللنساء البالغات 700 ميكروجرام ؛ يمكن أن تسبب زيادة الجرعة تساقط الشعر وفقدان الوزن والتعب والأرق وكسور العظام وفرط شحميات الدم وفرط كالسيوم الدم وفقر الدم وأعراض أخرى

فيتامين (هـ): الحصة اليومية الموصى به 15 مجم لكل من الذكور والإناث ؛ يمكن أن تشمل مخاطر زيادة الجرعة ضيق في المعدة ، وتشنجات في البطن ، وكدمات ونزيف، وتثبيط تراكم الصفائح الدموية، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

فيتامين د: الجرعة اليومية الموصى بها هي 15 ميكروجرام (حوالي 600 وحدة دولية) من فيتامين د يوميًا ، و 20 ميكروجرام لمن هم في سن 70 عامًا أو أكثر؛ تشبه أعراض زيادة الجرعة تلك الخاصة بفرط كالسيوم الدم ويمكن أن تشمل ضعف العضلات ، وآلام العظام ، والإمساك ، وتشنجات البطن ، والعطش ، والتبول ، وآلام الظهر ، والتكلس ، وارتفاع ضغط الدم ، وعدم انتظام ضربات القلب، الجرعة الزائدة المفرطة غير الموصوفة على مدى فترة أطول تتسبب أيضًا في تلف الكلى ، وفقًا لمقال في مجلة الجمعية الطبية الكندية.

الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء

فيتامين ج: الجرعة اليومية الموصى بها 90 مجم من فيتامين سي يوميًا للذكور البالغين و 75 مجم للإناث البالغات، يمكن أن تسبب الجرعات الزائدة سمية تؤدي إلى مغص كلوي، وإسهال، وإزالة الكالسيوم من الأسنان، وزيادة مستويات هرمون الاستروجين.

فيتامين B6 و B12 : الجرعة الموصى بها 1.3 ملغ من فيتامين B6 و 2.4 ميكروغرام من فيتامين B12 في اليوم ؛ يمكن أن يسبب الإفراط في تناوله أعراضًا عصبية ، مثل وخز في القدمين وخدر.