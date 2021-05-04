كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:36 صباحاً - تلاحظ الأم قلة نشاط رضيعها، ونشاط الرضيع يعني أن يحرك يديه ورجليه، ويبكي بصوت واضح، وكذلك يرضع بصورة طبيعية، ومن الأعراض الأخرى أن يبدو عليه النشاط والحيوية وليس الخمول وكثرة النوم بصورة مبالغ فيها، ولذلك التقت " الخليج 365" بالدكتور محمد أبو داوود، استشاري النساء والولادة حيث أشار للآتي بخصوص قلة نشاط الطفل الرضيع.

علامات نشاط الرضيع

يتجاوب مع الأم

لا ينام طيلة الوقت، فمعدل نومه في الأيام الأولى لا يزيد على 18 ساعة، ولكن بعض الرضع ينامون ما بين 12_ 18 ساعة خلال الأربع والعشرين ساعة، وأكثر من ذلك يعني أن الرضيع لديه مشكلة صحية.

يرضع رضاعة كافية ومشبعة، وبصورة طبيعية من الأم دون أن يتغير لون بشرته، أو يصاب بضيق التنفس.

صعوبة إيقاظ الرضيع من النوم

صوت بكائه يكون ضعيفاً أو يصدر منه الأزيز أو الصفير.

أسباب قلة نشاط الطفل الرضيع

نقص الأكسجين أثناء الولادة

نقص الأكسجين الواصل إلى الدماغ، وقد يحدث ذلك بسبب مشكلة أو خلل أثناء الولادة مما يؤدي لأن يبقى المولود في حالة من الخمول غير العادية.

حدوث نزف في الدماغ بسبب نقص الأكسجين؛ مما يؤدي لأن يصبح المولود خامل الحركة، مع ضعف حركة ذراعه أو ساقة، مع ضعف الرضاعة بصورة ملحوظة.

نقص الدم في دماغ الرضيع بسبب نقص الأكسجين مما يؤدي لأن تتوقف أطرافه عن الحركة تماماً.

الأطفال المبتسرون يعانون من حالة قلة النشاط.

انخفاض نسبة سكر الدم لدى الرضيع.

توعك الرضيع بسبب نزلات الرشح والإنفلونزا مثلاً.

علاج قلة نشاط الرضيع

يجب حساب مدة نومه

فحص الرضيع بعد الولادة مباشرة: لأن أي مشكلة تحدث خلال الولادة مثل نقص الأكسجين يؤدي لأن تحدث مشاكل في الدماغ تؤثر على حركة ونشاط الرضيع، وقد تتسبب في إعاقته مثلاً أو تؤثر على مركز من مراكز الحركة أو البصر في المخ.

في حال حدوث خمول مفاجئ للرضيع فيجب قياس حرارته وكذلك نسبة السكر لديه.

ويجب على الأم أن تلاحظ الرضاعة الطبيعية للطفل، هل تسير هذه العملية بصورة جيدة أم أن الرضيع يعاني من مشاكل في الرضاعة بسبب مشاكل تنفسية أو قلبية تؤثر على نشاطه العام؟

ويجب أن تحرص الأم على تقديم كل التطعيمات للرضيع حسب جدولها، لأن التأخير يعني أن يتعرض الرضيع لبعض الأمراض التي من أعراضها قلة النشاط والخمول.