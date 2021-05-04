بعد التفشي… الكونغو تعلن نهاية موجة إيبولا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أكدت الكونغو نهاية أحدث تفشي لفيروس إيبولا الذي أودى بحياة 6 أشخاص في شرقها.

وأكد وزير الصحة العامة في الكونغو، الدكتور جان جاك مبونغاني، الاثنين، انتهاء تفشي المرض الذي بدأ في 7 فبراير الماضي في بلدة بوتيمبو بإقليم شمال كيفو.

وأشارت منظمة الصحة العالمية أيضًا إلى انتهاء تفشي المرض، وهنأت الكونغو على مكافحته في غضون ثلاثة أشهر.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، كانت هناك 12 حالة إصابة بفيروس إيبولا، مع ست حالات وفاة وست حالات تعافٍ في أربع مناطق صحية بإقليم شمال كيفو.

وكان آخر مريضين قد خرجا من مركز علاج إيبولا بمنطقة كاتوا في بوتيمبو في 24 مارس.

كان هذا هو تفشي فيروس إيبولا الثاني عشر في الكونغو التي يمزقها الصراع منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد عام 1976، والثالث الذي يضرب البلاد في أقل من عام.