مساعدات طبية إسرائيلية إلى الهند لمكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسرائيل أنها ستبدأ، الثلاثاء، في إرسال مساعدات طبية عاجلة للهند لمكافحة أكبر تفش في العالم لـ"كوفيد-19" بما يشمل معدات التزود بالأكسجين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرئيلية في بيان، الإثنين، إن سلسلة من الرحلات الجوية على مدى الأسبوع ستنقل مساعدات تشمل آلاف مولدات الأكسجين الفردية والجماعية، إضافة إلى أجهزة تنفس صناعي وأدوية وأدوات طبية أخرى.



ونقل البيان عن وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكينازي قوله: "توصيل المساعدات العاجلة هو تعبير عن الصداقة الوطيدة بين البلدين في وقت الشدة الذي تشهده الهند".

وتدفقت مساعدات دولية على الهند لمكافحة الأزمة مع معاناة النظام الصحي في البلاد من وطأة ارتفاع شديد الحدة في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" إذ تنفد الأسرة وامدادات الأكسجين في المستشفيات.