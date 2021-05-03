لقاحات ساعدت في القضاء على أمراض عبر التاريخ… ما هي؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 3 - مايو - 2021 11:00 مساءً

على مرّ التاريخ، كان المخلص الوحيد لكل الفيروسات لقاحات. وتبقى هناك الكثير من الأسئلة التي تراود الأشخاص حول مدى فعالية اللقاحات وقدرتها في السيطرة على الوباء، الذي ينتشر بسهولة بين الناس.

وفي هذا المجال، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، قائمة بالأمراض التي قضت عليها أو ساعدت في تقليلها التطعيمات.

وجاء فيها ما يلي:

متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية

الحصبة والحصبة الألماني

التهاب الكبد الفيروسي (ب)

شلل الأطفال

الجدري

الالتهاب السحائي

السعال الديكي

الدرن

الدفتيريا.