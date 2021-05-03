تركيا: نشكل آليات جديدة لبحث قضايانا مع مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر جليك، أن بلاده تعمل على تشكيل آليات جديدة لبحث قضاياها مع مصر.

وقال جليك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، تعليقا على زيارتي وفدين رفيعين من تركيا إلى كل من ليبيا ومصر، إنهما لا تأتيان في إطار ملف واحد والحديث يدور عن قضيتين منفصلتين.



وتابع جليك: "أعمالنا متواصلة مع ليبيا وتمر بمراحل حيوية، أما قضايانا مع مصر فنعمل على تشكيل آليات جديدة لبحثها".

وفي وقت سابق الإثنين، وصل وفد تركي يضم كلا من وزيري الخارجية والدفاع التركيين، مولود تشاووش أوغلو وخلوصي أكار، إلى ليبيا لإجراء محادثات مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

والأسبوع المقبل من المقرر، حسبما أعلنته أنقرة، أن يتوجه وفد آخر برئاسة نائب وزير الخارجية، سدات أونال، إلى مصر، في أول زيارة من نوعها منذ العام 2013.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في وقت سابق، أن هذه الزيارة يمكن أن تسفر عن تعاون جديد بين البلدين، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا، التي كاد أن يؤدي النزاع فيها عام 2020 إلى مواجهة عسكرية بين تركيا ومصر.

ومنذ قرابة شهرين، بدأت الأصوات الرسمية والإعلامية في تركيا تكثف المحتوى الإيجابي تجاه مصر بعد قطيعة سياسية وفتور اقتصادي منذ 2013.

وآخر هذه التصريحات، ما قاله اليوم الإثنين، وزير التجارة التركي محمد موش، قبيل زيارة وفد تركي للقاهرة هذا الأسبوع، إن بلاده تريد تحسين علاقاتها الاقتصادية مع مصر.

ورغم الخلافات، تقول أنقرة إن القاهرة لا تزال أكبر شريك تجاري أفريقي لها، إذ بلغت قيمة التجارة 4.86 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض طفيف عن عام 2012، وهو العام الذي سبق الإطاحة بحليف تركيا محمد مرسي.

وتضرر الاقتصاد التركي بعد قطع العلاقات مع مصر، وهي السوق التي تحصي أكثر من 100 مليون مستهلك، وآلاف رجال الأعمال، وبوابة رئيسية نحو القارة الإفريقية، التي تبحث أنقرة عن تعزيز نفوذها فيها.

وتمتد أطماع تركيا في إعادة علاقاتها مع مصر للولوج إلى أسواق أفريقيا، مع إشارة تقرير تركي إلى خطط مصرية لتنفيذ مشروع في مجال البنى التحتية يربط البلاد بتسع دول أفريقية، يتضمن تطوير أنظمة الطرق والسكك الحديدية.

وذكر وزير النقل المصري كامل الوزير، في فبراير/ شباط الماضي، أن مصر تعمل على خطة شاملة ستمكن من إنشاء 13 ميناء ومركز لوجستي؛ وعليه سيتم تنفيذ 35 مشروعا بقيمة 953 مليون دولار في الأشهر المقبلة.