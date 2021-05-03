المغرب يرصد حالتَي إصابة بالسلالة الهندية لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية اكتشاف حالتَي إصابة بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا لشخص قادم من الخارج، والثاني مخالط له من جنسية أجنبية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، الإثنين، أنه تم التكفل بالحالتين وكل مخالط لهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري العمل بها، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة.

بدوره، كشف معهد باستور في الجزائر، الإثنين، عن رصد أول حالات الإصابة بالسلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

كما نوه المعهد في بيان إلى تسجيل 6 إصابات بالسلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا، و37 إصابة جديدة من السلالة البريطانية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بهذه السلالة إلى 180.