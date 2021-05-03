الجزائر ترصد 6 إصابات بالسلالة الهندية من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف معهد باستور في الجزائر، الإثنين، عن رصد أول حالات الإصابة بالسلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

كما نوه المعهد في بيان إلى تسجيل 6 إصابات بالسلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا، و37 إصابة جديدة من السلالة البريطانية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بهذه السلالة إلى 180.



يذكر أن مجموع إصابات فيروس كورونا في الجزائر وصل حتى، الإثنين، إلى 122 ألفا و717، مقابل 3 آلاف و280 حالة وفاة، و85 ألفا و524 حالة شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

