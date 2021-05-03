إدارة بايدن تلتزم بمسار واحد لمعالجة ملف كوريا الشمالية النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت واشنطن كوريا الشمالية بانتهاز الفرصة والالتزام بمسار دبلوماسي في ملف نزع سلاحها النووي.

جاء ذلك خلال عرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين لسياسة بلاده تجاه بيونج يانج أمام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "السبع" في لندن.



وقال بلينكن : "آمل أن تنتهز كوريا الشمالية فرصة الالتزام الدبلوماسي وأن ترى أن ثمة وسائل للمضي قدما نحو هدف نزع تام للسلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف بلينكن قائلا:"ننتظر إذن ألا تكتفي كوريا الشمالية بالقول، بل ما ستقوم به فعليا في الأيام والأشهر المقبلة. اعتقد أن لدينا سياسة واضحة، واضحة جدا، محورها الدبلوماسية. واعتقد أن على كوريا الشمالية أن تقرر ما إذا كانت ستلتزم أو لا بهذا الأساس".

وبشأن أفغانستان، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تعتزم مواصلة دعمها لأفغانستان.



وأضاف بلينكن أنه إذا تعرضت قواتنا في أفغانستان للهجوم فسنتخذ إجراء حاسما.

وحول تبادل الأسرى مع إيران، قال وزير الخارجية الأمريكي إن تقارير عن صفقة تبادل سجناء بين أمريكا وإيران غير دقيقة.

وتحتضن العاصمة البريطانية لندن اليوم اجتماعاً لوزراء خارجية دول مجموعة السبع، هو الأول منذ عامين بسبب جائحة كورونا.



وتصف بريطانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، الاجتماعات بأنها فرصة لتأكيد نفوذ الغرب ومناقشة قضايا مثل التعافي من جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ وكيفية التعامل مع الصين وروسيا.

الوزراء سيجرون أيضا في لندن مشاورات تتعلق بالانسحاب من أفغانستان، واتفاق التجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والبرنامج النووي الإيراني، والصين.

وتأتي محادثات اليوم تمهيدا لقمة للمجموعة من المقرر عقدها في حزيران/يونيو في مقاطعة كورنوال الساحلية جنوب غرب إنجلترا.

كما سيمهد اجتماع الوزراء لأول رحلة مقررة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الخارج الشهر المقبل، والتي سيحضر خلالها قمة مجموعة السبع في بريطانيا، والتي تستهدف إحياء التعاون مع الحلفاء التقليديين بعد خلافات خلال حكم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وإلى جانب وزراء خارجية دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا، دعت لندن أيضا وزراء خارجية أستراليا والهند وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية للمشاركة في الاجتماعات.