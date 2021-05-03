شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح للتغلب على اضطرابات النوم خلال جائحة كورونا.. قيلولة النهار كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع مستويات التوتر والقلق أبرز المضاعفات التى نتجت عن جائحة كورونا، والتى أثرت فى ظهور مشاكل النوم فى ظل حالة التوتر التى تسيطر على الأشخاص من الإصابة بالفيروس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب العدوى.





وطبقا لتقرير نشر فى موقع "تايمز أوف انديا "، يؤثر النوم على الصحة العقلية والجسدية ومناعة الإنسان، حيث أدت جائحة كورونا إلى تعطيل دورات النوم بشكل كبير.

1.حاول الحفاظ على روتين نوم منتظم

البقاء في المنزل يجعلك عرضة للنوم لساعات طويلة أثناء النهار أو البقاء مستيقظا في وقت متأخر من الليل، لذا لابد من تخصيص أوقات معينة للنوم ليلا، حتى يحصل جسمك وعقلك على وقت كافٍ للاسترخاء.

2. التعرض لأشعة الشمس

الخروج لمدة 30 دقيقة على الأقل ضروري حيث يساعد التعرض المنتظم لأشعة الشمس أجسامنا على الحفاظ على إيقاع منتظم على مدار 24 ساعة، وهو أمر بالغ الأهمية لجودة النوم، لذلك يجب أن يتعرض جسمك لأشعة الشمس لمدة 15-30 دقيقة على الأقل في اليوم.

3. تجنب مشاهدة التلفزيون او الهاتف المحمول

العيش في المنزل والعمل منه زاد من الوقت الذي ننظر فيه إلى الهواتف وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا، لذا لابد من تقييد الوقت الذي تقضيه في مشاهدة التلفزيون أو ممارسة الألعاب على الهواتف والأدوات الأخرى، لأن التعرض لضوء هاتف المحمول او التليفزيون يؤثر سلبًا على النوم.

4. ممارسة اليوجا وتمارين الاسترخاء

البقاء كثيرًا في المنزل قد زاد من مستوى القلق لدى الأفراد، لذا عليك ممارسة تمارين اليوجا والتنفس لتحافظ على الاسترخاء والهدوء.

5. تناول الحليب الدافئ

قبل ساعة من النوم تناول كوبًا من الحليب الدافئ الذى يمنحك الشعور بالاسترخاء والخلود للنوم .

6.تجنب تناول الكافيين

تجنب تناول القهوة والشاي خلال فترة الظهيرة، لأن الكافيين يمنع المستقبلات التي ترتبط بالبروتين الذي يحفز النوم، مما يجعلك تبقى مستيقظًا، حتى عندما ترغب في النوم.

7. الحصول على قيلولة خلال النهار

أخذ قيلولة قصيرة من 15 إلى 20 دقيقة خلال النهار، يساعدك على النوم جيدا.

8. تناول بعض الأطعمة التى تساعدك على النوم

تناول الأطعمة الغنية بمادة الميلاتونين، وهو هرمون يحفز على النوم ينتج في الجسم عندما يبدأ في الظلام، مثل الكريز والمكسرات والموز والشوفان والزنجبيل وذلك قبل ساعتين على الأقل من النوم .