لماذا عليك التفكير مرتين قبل شراء الأجهزة التي تدعي أنها تقتل الفيروسات والبكتيريا؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 07:09 مساءً - قد ترغب في التفكير مرتين قبل شراء معقم ضوء فوق بنفسجي (UV) يدعي أنه يقتل البكتيريا والفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا، وفقاً لدراسة جديدة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تقول مجموعة المستهلكين Which أنّ بعض المنتجات التي تستخدم ضوء الأشعة فوق البنفسجية والتي تباع في الأسواق عبر الإنترنت قد تكون غير فعالة أو يمكن أن تشكل مخاطرعلى سلامة المستخدمين.

وتشمل هذه المنتوجات التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية المحمولة والتي يحتمل أن تكون خطرة، المصابيح، وحاويات الهواتف الذكية ، ومجففات الملابس ، وحتى الفرشات.

من المعروف منذ فترة طويلة أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية له تأثير تعقيم لأن الإشعاع يدمر المادة الوراثية للفيروسات وقدرتها على التكاثر.

لكن ضوء الأشعة فوق البنفسجية يشكل خطراً على صحة الإنسان لأنه يمكن أن يتلف الخلايا في بشرتنا ، مما قد يسبب سرطان الجلد ، أو مشاكل في العين مثل إعتام عدسة العين.

تشددّ Which على عامة الناس لتجنب شراء الأجهزة التي يتم تسويقها على أنها توفر التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية ، وبدلاً من ذلك استخدام الصابون التقليدي والماء ومعقم اليدين للحفاظ على بشرة نظيفة وخالية من الفيروسات.

يجب على المستهلكين أيضاً اختيار المبيض والمنظفات عند تنظيف الأسطح عالية اللمس حول المنزل ، خاصة عندما ينتهي الإغلاق ويسمح للضيوف بالدخول إلى منازل الناس.

يعتبر UVC ، وهو أقصر طول موجي للأشعة فوق البنفسجية ، أكثر مبيد للجراثيم في طيف الأشعة فوق البنفسجية ، مما يعني أنه الأفضل في قتل الجراثيم ، ولكن أيضاً في إتلاف جلد الإنسان.

تم استخدام ضوء UVC لسنوات للمساعدة في تدمير البكتيريا والفيروسات في المواقع التجارية والصناعية مثل المستشفيات والمصانع ومحطات معالجة المياه.

لكن الوباء خلق سوقاً متنامية للمصابيح والصولجانات وصناديق التعقيم التي تنبعث منها ضوء UVC ، وتسويقها للمستهلكين لاستخدامها في المنزل.

وقال هاري روز محرر في which : “في حين يحرص العديد من المستهلكين على تطهير منازلهم تماماً في ضوء المخاوف بشأن كوفيد-19 ، يجب عليهم توخي الحذر عند التسوق لأجهزة UVC التي تدعي أنها تقتل الفيروسات والبكتيريا”.

تعتقد Which أنّ بعض هذه الأجهزة من المحتمل أن تكون غير فعالة في تطهير منزلك أو يمكن أن تشكل مخاطر على السلامة بسبب تعليمات غير واضحة أو انبعاث ضوء UVC بطريقة غير آمنة.

‘فوائد هذه المنتجات غالباً ما تكون نفسية و قد تكون أفضل حالاً إذا قمت بتنظيف الأسطح و العناصر بالطريقة التقليدية.”

تناقشت Which مع هيئات الصناعة والخبراء حول فعالية وسلامة المنتجات المنزلية للأشعة فوق البنفسجية لتحقيقها الجديد.

أخبرت جمعية صناعة الإضاءة (LIA) Which أنها واجهت مشكلتين شائعتين عند اختبار هذه المنتجات.

فوجدت أن الأجهزة إما تفشل في إصدار أي أو ما يكفي من UVC لاستخدامها كمطهر فعال ، أو تنبعث منها UVC بطريقة غير آمنة.

وقالت LIA أن العديد من الأجهزة التي ينبعث منها UVC تفتقر إلى مبادئ السلامة لوقف التعرض العرضي للجلد والعين ، مما قد يسبب حروق وتلف في العين.

على سبيل المثال ، إنّ “صولجانات” UVC متاحة على نطاق واسع في الأسواق عبر الإنترنت وغالباً ما تكلف أقل من 15 جنيهاً إسترلينياً ، ولكن Which تقول أنه لديها “مخاوف خاصة بشأن سلامة هذا النوع من المنتجات”.

لا تحتوي معظم الصولجانات على ضوء مغلق لمنع المستخدمين من النظر إليه وإلى الضرر المحتمل على أعينهم ، وبعضها يحتوي على تعليمات ضئيلة أو مكتوبة بشكل سيء.

تقول LIA أنّ بعض المنتجات تنتج ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية لقتل الجراثيم بشكل فعال ، لكنها حذرت من أن أوقات التطهير المعلنة على المنتجات غالباً ما تكون غير طويلة بما يكفي لتكون فعالة.

كما يزعمون أيضاً أنه لا توجد “بيانات نهائية من طرف ثالث” حول وقت التعرض اللازم لقتل كوفيد-19.

وجد استطلاع حكومي حديث أجراه مكتب سلامة المنتجات والمعايير أنّ 5 في المائة من الأشخاص اشتروا مؤخراً جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية.