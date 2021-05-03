مريض كورونا عانى من الفيروس لمدة سنة كاملة في المستشفى … تعرفوا إليه !

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 07:09 مساءً - تم تسريح أحد الناجين من فيروس كورونا من المستشفى حديثاً والذي يعتقد أنه المريض الأكثر معاناة من المرض في بريطانيا والذي كان يتقيأ بشكل يومي.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تم نقل جيسون كيلك ، 49 عاماً ، من ليدز ، إلى المستشفى مصاباً بالتهاب في الصدر في أبريل الماضي ، والتي تبين بعدها أنه يعاني من كوفيد.

تم نقل مدرس تكنولوجيا المعلومات في المدرسة الابتدائية ، الذي لم يغادر المستشفى منذ ذلك الحين ، إلى العناية المركزة وتوصيله بجهاز التنفس الصناعي بعد 48 ساعة فقط.

لكن الضرر الذي أحدثه الفيروس في معدته قد تركه مصاباً بداء المعدة ، مما جعله يعاني من نوبات قيء منتظمة. كما أنه لا يزال غير قادر على المشي دون مساعدة.

ليس واضحاً ما إذا كان بالتأكيد أطول مريض مصاب بالفيروس التاجي في البلاد ، لكن ليدز لايف أعطاه هذا اللقب.

واضطر عدد قليل من المرضى المصابين للبقاء في المستشفى لعدة أشهر، بما في ذلك زوج كيت جارواي، ديريك ،الذي خرج مؤخراً فقط.

“كوفيد الطويل”، والذي تتضمن عوارضه، ضيق التنفس والدوار وآلام العضلات ، يصيب حوالي واحد من كل عشرة أشخاص يعانون من هذا المرض ، وفقاً للتقديرات. إنّ الحالات الأكثر شدة هي أكثر ندرة.

زوجة السيد كيلك، سو، والتي تبلغ من العمر 63 عاماً ، قالت أنه حقق “خطوات كبيرة” على مدى الشهرين الماضيين ، حيث أخرجه الأطباء من جهاز التنفس الصناعي في وقت سابق من أبريل.

قالت السيدة كيلك على موقع لجمع التبرعات تم إعداده لشراء جهاز تلفزيون لغرفته: “لقد كان خارج جهاز التنفس الصناعي لمدة أربعة أسابيع، ولكننا لا نعرف بعد الفترة الزمنية المتبقية (حتى يتمكن من العودة إلى المنزل).

“لا يزال جيسون يعاني من القصبة الهوائية (فتحة في الرقبة لأنبوب التنفس الصناعي) ويستمر في التقيؤ كل يوم.”

وأضافت إلى ليدز لايف: “تم تدمير كليتيه ورئتيه بالكامل تقريباً وقد طور مرض خزل المعدة ( وهو عندما لا تستطيع المعدة إفراغ الطعام بشكل طبيعي).’

يقول موقع NHS England على الإنترنت، أن الحالة ناتجة عن عدم إفراغ الطعام بشكل صحيح من المعدة ، مما يؤدي إلى القيء.

ويضيفون أنه لا يوجد “سبب واضح” للحالة ، ولكن يمكن ربطها بمضاعفات الجراحة ومرض السكري من النوع 2 ، الذي يعاني منه السيد كيلك.

لكن صحيفة يوركشاير إيفنينغ بوست ، التي أجرت مقابلة معه الشهر الماضي ، ذكرت أنّ الحالة مرتبطة بتلف المعدة الناجم عن الفيروس نفسه.

تشير الدراسات إلى أن كوفيد يمكن أن يعطل الجهاز الهضمي أيضاً ، حيث يدعو بعض العلماء السلطات الصحية إلى التعرف على الإسهال كعرض محتمل لـكوفيد.

يعتبر مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة ذلك بالفعل على أنه أحد أعراض كوفيد، لكن بالنسبة للخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، لا تزال فقط درجة الحرارة المرتفعة والسعال المستمر الجديد وفقدان الذوق والرائحة علامات تحذير محتملة.

وفي معرض حديثها عن زوجها ، أخبرت السيدة كيلك ليدز لايف: “لفترة طويلة جداً ، قيل لي دائما أنّ الوضع سيكون مسألة ما إذا كان جيسون سيعود إلى المنزل أم لا ، وليس متى.

“الآن يبدو حقاً أنّ احتمال عودته إلى المنزل معي هو احتمال حقيقي، نحن نقول متى وليس إذا.”

تمكن الزوجان فقط من رؤية بعضهما البعض عدة مرات أثناء وجوده في المستشفى بسبب قيود كوفيد.

عانى السيد كيلك من مرض السكري من النوع 2 والربو الخفيف قبل أن يصاب بالفيروس ، مما جعله أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

قالت السيدة كيلك أنها شعرت بـالفرح الشديد عندما تمكن من المشي بمساعدة لأول مرة في فبراير.

وقالت: “أنا فخور جداً به ، إن الأمر أشبه برؤية معجزة”.

“لقد تمكن من المشي على الفور من قبل واتخذ بضع خطوات ولكن هذه هي المرة الأولى التي يسير فيها على هذا النحو. لقد كانت مسافة طويلة، حوالي ستة إلى 10 أمتار على ما أعتقد بحسب ما قالوه.

“لقد كانت لحظة رائعة ، لقد حلقت من الفرح.”