عضو بفريق أسترازينيكا: لقاحات كورونا لا تعطي مناعة لحظية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "المشكلة ليست باللقاح، ولكن في فهمنا لوظيفته".. بهذه العبارة علق عضو بفريق لقاح أسترازينيكا على تقارير تشكك بفاعلية لقاحات "كوفيد -19".

وظهرت خلال الفترة الأخيرة، تقارير تشير إلى أن بعضا ممن حصلوا على لقاحات "كوفيد-19"، أصيبوا بالمرض، الأمر الذي ألقى ببعض من الريبة حول فاعلية اللقاحات في الحرب ضد المرض، ودعم من الاتجاه الرافض لها، وهو ما يرجعه د. أحمد سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات في معهد "إدوارد جينر" بجامعة أوكسفورد، إلى الفهم الخاطئ لطبيعة عمل اللقاحات، وكذلك لطبيعة فيروس كورونا المستجد.

وقال "سالمان" لـ"الخليج 365": "لو أن شخصا ظهرت عليه الأعراض وتأكدت إصابته بفيروس كورونا خلال من ١ لـ١٠ أيام بعد تلقي اللقاح، فهو للأسف في الغالب قد أصيب بالعدوى قبل تلقي اللقاح وكان الفيروس في فترة الحضانة ولم تكن قد ظهرت عليه الأعراض في وقت تلقي اللقاح، ذلك لأن فترة حضانة فيروس كورونا المستجد قبل ظهور الأعراض تكون في المتوسط أسبوع و يمكن أن تزيد إلى ١١ يوما".





وأشار إلى نقطة أخرى، وهي أن تلقي اللقاح لا يعطي "مناعة لحظية"، لأن المناعة والأجسام المضادة تبدأ في التكون تدريجيا من العدم بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وأضاف: "مثلا في حالة لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا؛ فإن المناعة تحتاج حوالي ثلاثة أسابيع (٢٢ يوما) حتى تصل إلى مستوى مرتفع من الفعالية و الحماية بنسبة ٧٦%، ليمنع العدوى والتي ترتفع إلى ٨٥- ٩٠% بعد تلقي الجرعة الثانية، وذلك طبقا لدراسة نشرت في دورية "ذا لانسيت"، وبالتالي فلا يمكن لوم اللقاح إن حدثت العدوى قبل أسبوعين أو حتى ثلاثة أسابيع بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح، لأن تدريب جهاز المناعة باللقاح مثل تدريب العضلات بالرياضة يتطلب بعض الوقت لانقسام وتكاثر الخلايا المناعية وتخصصها لإنتاج كميات كبيرة، وفعالة من الأجسام المضادة، وخلايا الذاكرة المناعية".

وحتى مع بدء عمل اللقاح بعد فترة ثلاثة أسابيع، يشدد "سالمان" على أنه لا يوجد لقاح فعال بصورة مطلقة أو ١٠٠%.





وقال: "سيكون دائما هناك نسبة ضئيلة للإصابة بالعدوى وخاصة قبل تلقي الجرعة الثانية، وأهمية اللقاح تكمن في أنه إذا أصيب الشخص بالعدوى بعد تلقي اللقاح تكون لديه مناعة جيدة تجعل الأعراض خفيفة، ومتوسطة، وتمنع الأعراض الحرجة أو الحاجة لدخول المستشفى أو الوفيات".

وأضاف: "نحن في حرب ضد الفيروس واللقاح هو الدرع الواقي، وليس معنى وجوده أن المحارب سيخرج من هذه الحرب بدون أي خدوش أو إصابات، ولكن وجود الدرع سيحميه من أي إصابات خطيرة أو الوفاة".