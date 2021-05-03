الدنمارك تحذف "جونسون آند جونسون" من برنامجها للتلقيح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت تقارير إخبارية محلية بأن الدنمارك لن تستخدم اللقاح المضاد لكورونا الذي تنتجه شركة "جونسون آند جونسون" في برنامجها للتطعيم.

وذلك بعد أن رأت السلطات الصحية في البلاد أن احتمالات تسبب اللقاح في الإصابة بجلطات الدم غير مقبولة.

ويأتي القرار بعد أقل من شهر من تخلي الدنمارك عن اللقاح الذي تنتجه أسترازينيكا لأسباب مماثلة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن الدنمارك كانت قد طلبت نحو سبعة ملايين جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، أي أكثر من أي منتِج آخر.

ويعني قرار إسقاط هذا اللقاح من برنامج التطعيم الخاص بالدنمارك أنه سيكون من المستبعد أن تحقق الحكومة هدفها بتلقيح السكان البالغين بالبلاد بحلول مطلع آب/أغسطس.