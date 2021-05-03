مصر تدخل الموجة الثالثة وتنفي وصول سلالة كورونا الهندية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت السلطات الصحية في مصر رصد سلالة كورونا القادمة من الهند في البلاد.

وأكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن هناك إجراءات استثنائية ووقائية لتجنب دخول سلالة فيروس كورونا القادمة من الهند، وتحديدا في المطارات المصرية ومتابعة رحلات الذهاب والعودة من الهند وإليها.

وقال تاج الدين، في تصريحات، الإثنين، إنه لم يُرصد حتى الآن أي حالات تدل على وجود الفيروس المتحور الهندي في مصر، الذي وصل إلى عدد يتراوح بين 17 و19 دولة حول العالم.

وأوضح أن مصر دخلت الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهناك زيادة في عدد حالات الإصابات والوفيات مقارنة بالأسابيع الماضية، إلا أن الدولة توفر أكبر قدر ممكن من التطعيمات ضد الفيروس، وفي انتظار ملايين الجرعات خلال شهرَي مايو ويونيو من الصين وروسيا.