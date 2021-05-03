شكرا لقرائتكم خبر عن الفسيخ vs جهاز المناعة.. تعرف على الفئات الممنوعة من تناول الأسماك المملحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفسيخ من أشهر الأطعمة التى تزين مائدة شم النسيم عند المصريين، ومنذ آلاف السنين حظى بمكانة هامة لدى القدماء المصريين، ومازالت تحرص عليه الأسر المصرية حتى الوقت الراهن، وبجانب أضرار الفسيخ على الصحة إلا أن تناوله خلال جائحة كورونا يشكل خطرا مضاعفا خوفا من التعرض لأية حالات التسمم.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع تايمز اوف انديا، كشف عن تأثير تناول الفسيخ والأسماك المملحة على الجهاز المناعي للجسم، وتبين أن التسمم الغذائي يضعف جهازك المناعى، حيث يحتوي الفسيخ على بكتيريا تنشأ نتيجة طريقة الحفظ والتخزين الخاطئة، وبالتالي فإن تناولها يصيبك بالتسمم الغذائي الذى يؤثر على الجهاز المناعى وبالتالى فأن تناول الفسيخ قد يعرضك للاصابة بفيروس كورونا.

وتكمن خطورة الفسيخ والرنجة فى أنهما من الأطعمة التى بها معدلات مرتفعة للغاية من الأملاح التى تضر الجسم والجهاز المناعى، الذى يحتاج خلال تلك الجائحة إلى أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين سى للحفاظ عليه وتقويته لمحاربة العدوى الفيروسية.

ويعمل الفسيخ أيضا فى تقليل عمل الجهاز المناعي لأنه يعرضك للإصابة بالنزلات المعوية والتعرض للالتهابات بالاغشية المخاطية، مما يؤثر على جهاز المناعى، فضلا أنه يعمل على تدهور الوضع الصحى لمرضى السكرى والضغط خلال وقت الجائحة مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وهناك بعض الأشخاص اصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم الممنوعين من تناول الفسيخ والرنجة وهم:

مرضى ضغط الدم:

يؤدى تناول الأسماك المملحة التى تحتوى على معدل ترسيب عالى من الأملاح الى إرتفاع مستويات ضغط الدم وبالتالي قد تعرض المرضى لمضاعفات بالمخ.

الحوامل

من أكثر الفئات التى قد تتعرض للتسمم الغذائي لأن مناعتها تكون ضعيفة للغاية، مما يؤثر على صحتها وصحة الجنين.

مرضى القلب

تؤدى نسبة الأملاح المرتفعة إلى انسداد الشرايين وبالتالى تعرض صحة القلب للخطر.

مرضى الكلى والكبد

زيادة نسبة الأملاح في الفسيخ والرنجة يؤثر على عمل الكلى ووظائف الكبد.