شكرا لقرائتكم خبر عن حالات تستدعى إجراء تحليل الميوجلوبين.. منها النوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الميوجلوبين هو بروتين موجود في العضلات يمكن فحصه عن طريق الدم أو البول، ويتم إطلاق هذا البروتين في الدم بعد تلف العضلات، ومنها عضلة القلب، حيث يتم إطلاق هذا البروتين بعد الإصابة بنوبة قلبية، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل الميوجلوبين وأهميته، وفقاً لموقع "health link".

وتزداد مستويات فحص الميوجلوبين في الدم في غضون 3 ساعات تقريبًا بعد حدوث أى تلف في العضلات ويمكن العثور على الميوجلوبين في البول لعدة أيام.

أسباب إجراء تحليل الميوجلوبين

يستخدم اختبار الميوجلوبين للبحث عن مرض أو إصابة في أنسجة العضلات يمكن أن يساعد اختبار البول في التحقق من مرض انحلال الربيدات أو تحلل خلايا العضلات الحاد.

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت تعاني من إصابة شديدة في العضلات، مثل الصدمة أو حالة تلف العضلات تشمل أعراض إصابة العضلات أو تلفها ما يلي:

-ألم عضلي

-بول داكن اللون

-حمى

-إعياء وتعب

- قئ وغثيان

-آلام البطن

يمكنك أيضًا إجراء هذا الاختبار إذا اشتبه طبيبك الصحية في إصابتك بنوبة قلبية، مما يتسبب في تلف عضلة القلب.

يمكن إجراء هذا الاختبار كل ساعتين أو ثلاث ساعات إذا ذهبت إلى غرفة الطوارئ مع ألم في الصدر أو أعراض أخرى لنوبة قلبية.

سيساعد هذا الاختبار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في معرفة ما إذا كانت إصاباتك تحتاج إلى علاج على الفور إذا كان مستوى الميوجلوبين لديك مرتفعًا جدًا، فقد تضطر إلى الحصول على سوائل عن طريق الوريد أو علاجات أخرى للمساعدة في طرد الميوجلوبين الإضافي من جسمك.

نتائج تحليل الميوجلوبين

المعدل الطبيعي للميوجلوبين في الدم:

5-70 نانوجرام / مل أو 5-70 ميكروجرام / لتر

المعدل الطبيعي في البول:

سلبي أو أقل من 20