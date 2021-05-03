شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس: نسبة الأكسجين الطبيعى بالدم من 98 إلى 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف عقبة، أستاذ ورئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس، أن نسبة الأكسجين في الدم للشخص الطبيعى تتراوح ما بين 98 إلى 100%، أما مريض كورونا فيحدث انخفاض في نسبة الأكسجين بالدم نتيجة الالتهاب الرئوي، أو حدوث جلطات في الشريان الرئوي.

نسبة الاكسجين الطبيعى بالدم

وأضاف، يمكن لمريض كورونا أن يبقى في المنزل طالما أن نسبة الاكسجين أعلى من 92% سواء بالعلاجات المستخدمة أو استنشاق الأكسجين، موضحًا أن هناك أجهزة قادرة على تكثيف تركيز الأكسجين ويستطيع المريض استخدامها في المنزل.