شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أضرار وفوائد الفسيخ قبل تناوله فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم، والذي يرتبط بتناول الأسماك المملحة بأنواعها المختلفة من الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين وغيرها من الأطعمة التي تزين مائدة المصريين كل عام فى هذا التوقيت، وعلى الرغم من مخاطر وأضرار تناول الفسيخ والرنجة على الصحة، والتى يرجع إلى طريقة الحفظ الخاطئة التى قد تعرضك للإصابة بالتسمم، فإن الفسيخ له فوائد فى نفس الوقت على صحتك أيضًا.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Dr health benefits، فأبرز فوائد الأسماك المملحة على صحتك فيما يلي:

1. تحافظ على صحة الأسنان

تحتوى الأسماك المملحة على مستويات عالية من الكالسيوم والفوسفور، حيث تحتوى السمكة المملحة على 300 مجم من الفوسفور والكالسيوم، وهما مفيدان جدًا لصحة عظامنا وأسناننا.

2.الوقاية من هشاشة العظام

لأنها غنية بالكالسيوم فإنها تعمل على زيادة الطول أثناء النمو ومنع هشاشة العظام، ومنع تشوهات العظام، وتقوية بنية العظام

3. يساعد على تسريع التئام الجروح

يمكن أن تساعد الأسماك المملحة الجسم في تسريع التئام الجروح، لأنها غنية بالحديد بشكل كبير الذي يلعب دورًا في التئام الجروح .

4. الوقاية من الانيميا وأمراض فقر الدم

الحديد الموجود فى الأسماك المملحة مفيد جدًا أيضًا لجسمنا لمنع حدوث فقر الدم، لأنه يعمل في إنتاج خلايا الدم والوقاية من فقر الدم.

5. الحفاظ على الجهاز المناعي للجسم

الأسماك المملحة قادرة أيضًا على الحفاظ على جهاز المناعة وزيادته، لأنها غنية بالبروتين .

6. يساعد في تكوين العضلات

تحتوى على نسبة عالية من البروتين، والتي تبلغ حوالي 42 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام، والذى يكون مفيدًا جدًا في بناء العضلات وزيادة كتلة العضلات.

7.مصدر الطاقة للجسم

100 جرام من الأسماك المملحة المجففة يمكن أن تزود الجسم بالطاقة بقدر 193 سعرة حرارية، و يمكن أن يساعد ذلك في تلبية احتياجات الجسم من الطاقة في يوم واحد.

8. الوقاية من أمراض القلب

تحتوي الأسماك المملحة على نسبة عالية من أوميجا 3، و أيضًا على نسبة عالية من الكوليسترول الجيد، لذلك تعتبر الأسماك المملحة جيدة جدًا للوقاية من أمراض القلب لأن أوميجا 3 يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم.

9. يحافظ على صحة البشرة

تحتوي الأسماك المملحة على نسبة عالية من المعادن المفيدة جدًا لصحة الجلد، مثل فيتامين هـ والسيلينيوم وأوميجا 3 والأحماض الدهنية الأساسية.

10. الوقاية من سرطان الجلد

يمكن لفيتامين E الموجود في الأسماك المملحة أن يحميك من التعرض للأشعة فوق البنفسجية ويمكن أن يقلل بل يمنع حدوث سرطان الجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية.

ولكن أضرار تناول الفسيخ والرنجة عديدة أيضا لذا لابد من تجنبها او عد الإفراط بها وتشمل

1.ارتفاع مستويات ضغط الدم

يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات كبيرة من الأملاح التى تؤثر على مستويات الضغط فى مجرى الدم.

2. انسداد الشرايين:

عندما تكون طريقة حفظ وتخزين الأسماك المملحة غير سليمة، فإنها قد تؤدى إلى تسمم الأسماك المملحة وبالتالى تعرض قلبك للخطر وتصيب الشرايين بالانسداد.

3. ضيق التنفس

الأسماك المملحة الفاسدة تعرضك للشعور بالاختناق وعدم القدرة على التنفس بشكل سليم.

4. اضطرابات الجهاز الهضمي

ينتج عن تناول الأسماك المملحة الشعور بالانتفاخ واضطرابات المعدة والحموضة التى تتطور وتصبح نزلة معوية حادة.

5. الإصابة بمرض البتيولزم

وهذا المرض يهاجم الأعصاب وينتج عنه ازدواج الرؤية وصعوبة الكلام وضعف الأطراف العليا للجسم وقد يصيب عضلات الجهاز التنفسي ويسبب فشل التنفس والوفاة، وينتج هذا المرض نتيجة الطريقة الخاطئة فى حفظ الأسماك المملحة التى تؤدى إلى نشاط معين من البكتريا.