الإمارات تكسر طوق كورونا بإجراءات متوازنة ونموذجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت دولة الإمارات من تحقيق نتائج هامة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد في مختلف القطاعات، رصدتها وكالة أنباء الإمارات.

وحصدت الإمارات خلال الأشهر الأخيرة نتائج سياساتها الناجحة في مواجهة أزمة "كوفيد-19" التي وصفت بـ"المتوازنة" من حيث مراعاة جانبي المعادلة المرتبطة بالأزمة و هما الصحة، والاقتصاد.

وقدمت الإمارات في سبيل ذلك أحد أنجح نماذج التعايش مع الأوضاع الجديدة أو ما بات يعرف بـ"الواقع الجديد" والذي تضمن خطوات وإجراءات محكمة أمنت استمرارية المنظومة التعليمية والصحية، واستعادة القطاع الاقتصادي والتجاري عافيته، إضافة إلى العودة الجزئية لقطاعات السياحية والترفيهية، وحددت تلك الخطوات والإجراءات ملامح الحياة بعد الأزمة.





إلى جانب ذلك، استضافت الإمارات خلال الأشهر الماضية العديد من المناسبات والأحداث التي نجحت من خلالها في إعادة الزخم للفعاليات العالمية والتي كان لكورونا تأثير عليها منذ ظهوره نهاية العام 2019، وذلك من خلال تنظيمها العديد من المعارض والبطولات الرياضية مثل معرضي "أيدكس" و"نافدكس" للصناعات الدفاعية ومعرض "جلفود" للصناعات الغذائية والمشروبات و"طواف الإمارات" للدراجات الهوائية وغيرها من الأحداث التي تميزت بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

وسجلت الإمارات إنجازا تاريخيا بوصول "مسبار الأمل" الإماراتي للمريخ وإصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية السلمية.

وتحتفل الإمارات هذا العام باليوبيل الذهبي لتأسيسها وتستعد لمرحلة ما بعد الخمسين بخطط ومشاريع طموحة تعزز مكانتها على خريطة الدول المتقدمة وتحفر اسمها بارزا في ميادين التقدم والعلوم كافة.

و أعلن تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020 الصادر مؤخرا أن دولة الإمارات تبوأت المراتب الأولى عربيا والثانية عالميا في مؤشر الاستجابة لإدارة أزمة جائحة "كوفيد-19".





لقاحات

وتخطو الإمارات بثبات نحو مرحلة المناعة المجتمعية بعدما بلغ إجمالي جرعات اللقاحات المقدمة حتى يوم 2 مايو الجاري 10,563,125 جرعة.

وتتصدر الإمارات دول العالم في معدلات تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقد أثمرت الجهود والشراكات العالمية الفاعلة التي أبرمتها في تحقيق الوفرة والتنوع للقاحات و اعتمدت حتى الآن 4 أنواع من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد فيروس "كوفيد-19"، وهي لقاح "سينوفارم"، ولقاح "فايزر-بيونتك"، ولقاح "سبوتنيك في"، ولقاح "أكسفورد-أسترازينيكا".

فحوصات

وتتابع الإمارات منهجيتها الخاصة بالفحوصات الهادفة للتقصي والحد من انتشار الوباء عبر إجراء فحوصات مكثفة لمختلف فئات المجتمع حيث تأتي في مقدمة دول العالم التي أجرت فحوصات لفيروس كورونا نسبة إلى إجمالي عدد السكان، وقد تجاوز إجمالي عدد الفحوصات حتى يوم 2 مايو الجاري 44,463,421 فحصا وبمعدل 4،49 فحص لكل شخص.



