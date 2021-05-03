موديرنا تبيع 500 مليون جرعة من لقاح كورونا لجهة دولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" أنه تم التوقيع على اتفاق لشراء 500 مليون جرعة من لقاحات كورونا التي تنتجها شركة موديرنا.

وأفاد الرئيس التنفيذي لتحالف "جافي" سيث بيركلي: "سعداء للغاية بالتوقيع على هذا الاتفاق مع موديرنا الذي يمنح المشتركين في آلية كوفاكس القدرة على الوصول إلى لقاح آخر عالي الفاعلية".

وستضاف 34 مليون جرعة من لقاح موديرنا إلى برنامج كوفاكس قبل نهاية العام الجاري، بينما ستضاف 466 مليون جرعة أخرى في 2022، بحسب بيان "جافي".

وتضمن آلية كوفاكس وصول اللقاحات إلى الدول الأفقر على نفقة جهات مانحة. ويمكن للدول الأغنى الشراء بكميات كبيرة عبر الآلية.

وتدير منظمة الصحة العالمية برنامج كوفاكس بالاشتراك مع تحالف "غافي".

ويهدف البرنامج إلى توزيع ما يكفي من الجرعات لتطعيم ما تصل نسبته إلى 27% من السكان في المناطق الـ92 الأفقر المنضوية في البرنامج بحلول نهاية العام.

ويتضمن الاتفاق أيضا إمكانية الوصول مستقبلا إلى لقاحات موديرنا التي تم تطويرها للاستجابة إلى نسخ الفيروس المتحورة.

وقال بيركلي "لطالما كان الهدف الجوهري لكوفاكس التوسع وامتلاك مجموعة متنوعة (من اللقاحات) والتأقلم في وجه هذا الوباء الذي يتطور بشكل متواصل بما يشمل التهديد الذي تشكّله النسخ الجديدة المتحورة. يمثل هذا الاتفاق خطوة إضافية في هذا الاتجاه".

ولا يتم شراء اللقاحات في إطار كوفاكس إلا إذا كانت مرخّصة من قبل منظمة الصحة العالمية. وأقرت الوكالة الأممية لقاح موديرنا، الجمعة.

ويذكر أنه تم إيصال أكثر من 49 مليون لقاح مضاد لكوفيد-19 حول العام ضمن آلية كوفاكس.

وبحسب إحصاء لفرانس برس، فإن لقاح موديرنا مستخدم في 46 منطقة حول العالم.

وفي تعليقه على الاتفاق مع كوفاكس، قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفان بانسل "هذه عتبة مهمة بينما نعمل لضمان وصول الناس حول العالم إلى لقاحنا ضد كوفيد-19. ندرك بأن دولا عدة لديها موارد محدودة للوصول إلى لقاحات كوفيد-19. ندعم مهمة كوفاكس لضمان وصول واسع النطاق ويمكن تحمّل كلفته ومتساو إلى لقاحات كوفيد-19 وسنواصل الالتزام بالقيام بكل ما يمكن لنتمكن من إنهاء هذا الوباء المتواصل عبر لقاحنا ... المضاد لكوفيد-19".